前往主要內容
工商時報LOGO

陽明交大與伊利諾大學香檳分校簽雙聯學位 3學生8月赴美深造

  • 中時即時 李侑珊
陽明交大資訊學院與伊利諾大學資訊科學學院簽署雙聯學位合約儀式。（陽明交大提供）
陽明交大資訊學院與伊利諾大學資訊科學學院簽署雙聯學位合約儀式。（陽明交大提供）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

陽明交大與美國伊利諾大學的3＋2雙聯學位於今年正式啟動，只要在資工系修滿3年課程，即可申請進入伊利諾大學計算機科學系或資訊科學學院，且畢業後一次取得陽明交大資工系學士及伊利諾大學碩士學位。3名獲得3＋2攻讀雙聯學位資格的學生，也將於今年8月啟程赴美。

繼去年4月陽明交大資訊學院拜訪美國伊利諾大學計算機科學系，並在10月正式簽署雙聯學位協議書（3＋X Program）後，陽明交大與伊利諾大學再度深化合作，與資訊科學學院簽署另一個雙聯學位合約。

陽明交大資訊學院院長陳志成表示，全美資訊領域排名前5的名校伊利諾大學與陽明交大資訊學院簽訂雙聯學位計畫，肯定陽明交大在國際上的學術成就與表現。

陳志成也進一步說明，今年2月資訊學院也從美國延攬了2位分別來自於全球排名前10的普林斯頓及伊利諾大學香檳分校優秀的年輕學者，她們也都在取得博士學位後在美國工作，但最後都選擇回到台灣、進入陽明交大。相信有2位年輕老師的加入，可為學院帶來更多創新思維和學術活力。

陽明交大校長林奇宏提到，國際化時代的國際觀無價，雙聯學制不僅5年即可取得兩所頂尖大學的學位，對於培養國際觀及拓展文化視野，也有很大的助益。伊利諾大學是美國資訊領域排名前五的名校，畢業後還可爭取在美國工作或是申請博士班與全球頂尖人才共事，站上世界舞台。

今年8月將有3名學生，包括侯博軒、劉珆睿及游建峰申請通過即將啟程出發，前往伊利諾大學計算機科學系攻讀雙聯學位。

游建峰說，本來就有準備出國留學的計畫，剛好去年資訊學院與UIUC CS簽訂雙聯學位，讓他可以提早出國並節省許多申請留學的心力過程。

劉珆睿則表示，自己未來較偏向進入學術領域，已規畫8月進入UIUC後學習人工智慧和電腦視覺方面的專業。雙聯學位計畫提供了他進入頂尖資訊領域的殿堂，也希望未來多認識來自於世界各地的資訊頂尖人才，互相交流學習。

問到給學弟妹們的建議時，侯博軒說，雙聯學位計畫是非常難能可貴的機會，因透過校際間合作較易申請。只要保持優秀的成績，即可有很大的機會進入國際頂尖名校就讀，取得碩士學位，建議有出國留學規劃的學弟妹，好好把握機會，「顧好成績、及早準備托福，若有可能，還可規劃於暑假期間先將兵役服完。」

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 大戶出貨中？這檔連兩日爆量慘跌 恐遭空軍鎖定

  2. 聯電股東紀念品 有人領到「隱藏版」可愛爆表！蝦皮售價驚人

  3. 長榮海空分治落空！張國政大賣長榮航 持股被它接走了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。