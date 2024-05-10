《電機股》宏佳騰Q1續赤 每股虧縮至0.49元 Q3推新車、油電門市

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【時報記者葉時安台北報導】宏佳騰(1599)公布2024年首季度財務報告，隨著疫情長鞭效應結束，本季度訂單量呈現明顯回升趨勢，外銷市場表現亮眼，本季外銷總體銷量提升48.4%，帶動單季營收達4.58億元，雖然連兩季虧損，不過較去年同期、去年第四季虧損縮小，首季基本每股虧損0.49元。展望今年，宏佳騰將於第三季帶來全新品牌CI及首家油電整合門市，海外如歐洲等持續拓市。

宏佳騰今年第一季營業收入4.57億元，年增34.71%；營業毛利0.89億元，年增78%，毛利率19.43%，年增4.72個百分點；營業損失0.41億元，本期淨損0.35億元；歸屬於母公司業主淨損0.35億元，年增28%，單季基本每股虧損0.49元，連兩季虧損，不過較去年同期、去年第四季虧損縮小。

宏佳騰積極應對市場挑戰，持續推動產品創新和擴大市場份額策略。今年以「油電共好，攜創雙贏」為核心理念，於三月推出究極勁化STR 250亞特藍，引起消費者熱烈迴響，連同帶動品牌銷量大增，整體訂單年提升77%，並同時預告將於暑假舉辦冒險運動黃牌Brera X、市場唯一跑旅風格電車EV-C1上市發表會，其兩台全新車款分別與歐洲KL MOTOR及韓國DOTSTATION進行跨國品牌合作，提供台灣消費者突破現有市場的車款選擇。此外，宏佳騰也將於第三季度帶來全新品牌CI及首家油電整合門市，為消費者提供更優質的服務和體驗。

海外市場方面，宏佳騰積極加強自有品牌「AEON」的渠道擴展，在國際ATV、UTV、機車、電動車和精品領域占據重要地位，尤其是在歐洲市場的表現備受矚目。宏佳騰自有品牌全地形車COBRA 400繼去年通過Euro 5的新認證，今年預計於6月再通過T3認證，並於8月正式上市，並持續優化產品特性，開發更先進的ABS版本，以提高產品競爭力。另外，宏佳騰為韓國品牌DOTSTATION代工的電動休旅風格車款EV-C1，首批訂單成績亮眼且已陸續交車，加上韓國政府的電動車補助方案預計將刺激當地業者的需求，品牌亦將維持量能，以高品質為標準穩定出貨。