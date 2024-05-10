《金融》3檔「官股」味ETF本周調整成分股 增刪股大搬風

【時報記者任珮云台北報導】台灣指數公司本周公告了3項指數成分股定期審核結果，包括台灣指數公司藍籌30指數，台灣指數公司工業精英30指數，台灣指數公司特選台灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數。三項指數對應的基金產品分別為兆豐藍籌30(00690)，第一金工業30(00728)，兆豐永續高息等權(00932)等3檔基金。
兆豐藍籌30(00690)成分股納入8檔，包括: 聯電(2303)、台光電(2383)、京元電子(2449)、長榮(2603)、欣興(3037)、創意(3443)、健策(3653)、力成(6239)。成分股刪除8檔：台塑(1301)、南亞(1303)、上銀(2049)、南亞科(2408)、國泰金(2882)、臻鼎-KY(4958)、矽力*-KY(6415)、裕融(9941)。
第一金工業30(00728)成分股納入9檔包括：聚陽(1477)、亞德客-KY(1590)、勝一(1773)、長榮鋼(2211)、聯電(2303)、國產(2504)、愛普*(6531)、AES-KY(6781)、南電(8046)。成分股刪除9檔：台塑(1301)、南亞(1303)、葡萄王(1707)、南帝(2108)、南亞科(2408)、聯發科(2454)、台勝科(3532)、矽力*-KY(6415)、穎崴(6515)。
兆豐永續高息等權(00932)成分股納入20檔，包括:台泥(1101)、東和鋼鐵(2006)、億光(2393)、冠德(2520)、威健(3033)、臺慶科(3357)、敦泰(3545)、瑞鼎(3592)、世界(5347)、聖暉*(5536)、群益期(6024)、新普(6121)、台表科(6278)、GIS-KY(6456)、志強-KY(6768)、永豐實(6790)、至上(8112)、大江(8436)、明安(8938)明安、百和(9938)。成分股刪除20檔:台塑(1301)、南亞(1303)、華夏(1305)、亞聚(1308)、長榮鋼(2211)、鴻海(2317) 、旺宏(2337) 、聯強(2347)、宏碁(2353)、微星(2377)、群光(2385)、美律(2439)、國泰金(2882)、神基(3005)、原相(3227)、欣銓(3264)、智易(3596)、欣陸(3703)、盛群(6202)、力成(6239)。