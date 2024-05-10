連40月生不如死！4月出生1萬人、死亡1.6萬人 全國僅桃園生死持平

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內政部發布4月人口統計，4月出生數1萬人，死亡數1.6萬人，死亡比出生多了5,901人，已連續40個月「生不如死」，折合年自然增加率僅千分之-3.07；全國僅桃園市生死人數持平，其餘全盤皆墨，使得全國總人口已連四月下跌，僅剩2,341.5萬人。

內政部指出，今年4月出生數為10,753人，約每4分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之5.6，雖然比上月減少74人，但受惠龍年效應，呈年增11.51％、增加1,110人；而4月死亡數為16,654人，平均約每2.6分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之8.68，死亡人口仍遠大於新生兒。

綜觀全國，只有桃園市4月的生死人數持平，自然增加率為千分之0.04、出生人口只比死亡多了7人，其他縣市則是全盤皆墨。若單以出生率來看，雲林縣的粗出生率為千分之8.22最高，其次是台東縣千分之7.92；而基隆市的出生率僅千分之4.01為全國最低，而人口最大城市新北市則是千分之4.04次低。

此外，雖然疫後復籍潮持續，今年4月遷入人口78,529人，高於遷出人數73,903人，社會增加連23月正成長，但情勢持續放緩，遷入比遷出人口多出4,626人，無法抵銷死亡與出生人數差距，使全國總人口自去年12月底約2,342萬人，連四月降至2,341.5萬人。

近年全台總人口高點落在2019年的2,360萬人，而後連三年下滑，不過，疫後國人陸續返國復籍，也推升2023年全年總人口轉為正成長。但，隨著遷出遷入情形回歸常態，而出生人數未見改善下，社會增加已無法補足自然增加的缺口，至今年以來已連續四月總人口下滑。

另就整體人口結構來看，少子化、高齡化現象仍嚴峻，截至今年4月底，全國幼年人口（0至14歲）占比續降至11.86％；而15至64歲的工作年齡人口也不及七成，約1,627萬人、占69.5％；65歲以上老年人口數則持續增加，已達436萬人、逼近兩成。

其中，0至14歲幼年人口比率最高為新竹市15.73％、65歲以上老年人口比率最高為嘉義縣22.66％；而台北市「工作年齡人口」占比最低、且持續減少，15至64歲僅65.3％，而20至49歲的人口，也只有39.14％，是全台唯一在該年齡類別項目占比不及四成的城市。