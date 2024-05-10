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紓解6月畢業役男入營塞車 北市兵役局推2方式錯開梯次

  • 中時即時 丁上程
台北市兵役局提醒1994年至2004年次役男，應提前規畫「優先入營」、「未申請優先或延緩入營」及「延緩入營」，以此緩解畢業時的入營塞車潮。（兵役局提供／丁上程台北傳真）
台北市兵役局提醒1994年至2004年次役男，應提前規畫「優先入營」、「未申請優先或延緩入營」及「延緩入營」，以此緩解畢業時的入營塞車潮。（兵役局提供／丁上程台北傳真）

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台北市1994年至2004年次役男注意！內政部役政司為了紓緩每年6月畢業潮入營塞車情形，並配合國軍新兵訓練容量，依役男入營急緩需求規畫「優先入營」、「未申請優先或延緩入營」及「延緩入營」等3個入營服役時段，提供役男可自由擇一時段入營服役。因此，想盡早完成兵役義務的役男，自5月10日起可申請「優先入營」；欲規畫繼續升學、參加國家考試、技職訓練的役男，自7月1日起可申請「延緩入營」，詳情資訊可洽內政部役政司網站查詢。

台北市政府兵役局表示，新冠肺炎疫情解封後，今（113）年應接受常備兵役軍事訓練役男，各徵兵機關自7月起將依申請「優先入營」、「未申請優先或延緩入營」及「延緩入營」等時段依序徵集，每一時段再依役男的出生年次、抽籤日期及軍種兵科籤號的先後順序安排入營。此外，每一方案的入營時程是依據歷年徵集狀況預判，至於確切的入營月份會因各入營時段申請人數多寡、國防部訓量及疫情因素等做機動調整，實際入營日期以收到徵集令所載日期為準。

兵役局提醒有意申請「優先入營」或「延緩入營」的役男，在提出申請前，請詳閱公告說明，並審慎考量自己的生涯規畫與需求，選擇適合自己的服役入營時程，務必要在申請期限截止前，以網路方式完成申請並取得申請序號，逾期就不再受理囉!以上如有任何相關問題，也歡迎於上班時間逕洽台北市政府兵役局、各戶籍地區公所（兵役課）或內政部役政司諮詢。

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