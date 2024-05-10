《文創股》大宇資〈女鬼橋二〉上市首日告捷 華義取得日手遊代理權

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【時報記者莊丙農台北報導】大宇資訊(6111)研發的恐怖遊戲續作《女鬼橋二 釋魂路》於台灣時間5/9下午5點，在STEAM平台全球上線，開賣短短不到半天時間內，衝上平台「新品排行榜」第2名，並躍上「暢銷商品」排行榜第4名，創下極佳成績。此外，華義(3086)與Grams攜手合作，取得日本人氣RPG手遊《妖界黃昏-妖怪皇帝與終焉的夜叉姬》台港澳繁中版代理權。

《女鬼橋二 釋魂路》遊戲上市前STEAM願望清單累積逾5.6萬筆，遊戲開賣僅12小時，銷售突破1.5萬套，發售日當晚約3000人同時在線遊玩，玩家評論區更一致給出「極度好評」。製作團隊在《女鬼橋二 釋魂路》劇情改編上，實地考察大學校園，場景還原度高，續作遊戲時間加長，劇情縝密，3D畫面細緻度大幅提升，更多原創配樂加入遊戲，強化生動性。

而知名國外遊戲評測網站GamesCreed給出五星好評，B站和擁有超越6000萬會員遊戲APP-小黑盒，皆衝上熱門搜尋第1名。

華義取得的《妖界黃昏-妖怪皇帝與終焉的夜叉姬》以其多樣的妖怪角色、節奏明快的戰鬥以及豪華的聲優陣容而著稱，為了展現對台灣市場的重視與長期經營的承諾，華義將於6月1日在Sakura Show Restauran舉行遊戲發表記者會。