樹科大力助六龜根留農村地方創生 馬國學者按讚

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樹德科技大學NPO發展中心力助社區永續發展，其中六龜區寶來人文協會「檨仔腳文化共享空間」即將舉辦入厝盛會，為了加強行銷社區活動，該校特別攜手馬來西亞方儀學院雙方師長共同前往社區參訪交流，馬國學者看到社區融入地方特色創造五感工藝體驗的成果感到欣喜，期待將該模式導入馬來西亞，帶動城市文創聚落發展。

樹德科技大學NPO發展中心主任、高雄市政府農業局「高雄市區域資源整合根留農村活動」委託計畫主持人曾英敏博士，他與輔導團隊樹科大行銷系黃慶源博士，接待來自馬來西亞方儀學院院長謝俊輝教授暨友人曾華彪，一同前往高雄人的後花園之稱的六龜，首站便抵達根留農村計畫的金牌農村潛力社區寶來人文協會「檨仔腳文化共享空間」 拜訪執行長同時也是2019年農村領航奬得主李婉玲，交流分享經營地方文創品牌的經驗。

馬來西亞方儀學院院長謝俊輝教授是馬來西亞知名的品牌管理名師，同時在馬來西亞也輔導過好幾個跟農業相關(包稻米、咖啡、花生)的文創品牌：馬六甲豐利米、源記號咖啡、承記貢糖、CLEEN香精品牌..)等， 對地方文創品牌的經營相當的實戰經驗。他在參訪「檨仔腳文化共享空間」中發現協會將陶藝、植物染、窯烤麵包…融入地方特色，創造五感體驗兼具的地方工藝相當嘉許，也是一個當前文化創意與地方創生結合的正確坦途，另外協會這幾年開發以農村為主題的體驗遊戲設計是這次來台取經最大的收穫，這在馬國大概前所未見，可能馬來西亞偏鄉並非無線訊號都很穩定，以APP帶動的體驗遊戲設計發展會受限，但導入到城市型(如檳城、馬六甲)的文創聚落是相當可行。

熱情海派李婉玲執行長跟謝俊輝院長相談甚歡，一見如故，當黃慶源博士道出他們原來都是「樹德人」，且都是樹德管理學院出品，李婉玲執行長是樹德傑出校友，謝俊輝則是樹德科大馬來西亞經營管理研究所境外碩士專班畢業，在場的貴賓都齊聲的說「難怪這麼投緣!」。

最後，李婉玲執行長依依不捨與遠來的訪客道別，並相約5/25~26一起來參加「放伴檨仔腳、窯滾入厝趴」活動。

「放伴檨仔腳，窯滾入厝趴」活動地點：檨仔腳文化共享空間「高雄市六龜區寶來里檨仔腳32-8號」，活動更多訊息請搜尋「檨仔腳文化共享空間」FB紛絲頁。