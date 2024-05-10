LAGAVULIN攜手好萊塢性格演員尼克奧佛曼推出 「LAGAVULIN 11年奧佛曼限定版」

取名源於蓋爾語（Gaelic）的Lagavulin酒廠，其歷史可追溯至1817年，自創立200多年來，便致力於生產最優質、且最具渾厚力量和特色的單一麥芽威士忌，更是以蘇格蘭「艾雷島之王」的身份聞名。日前Lagavulin攜手好萊塢著名演員尼克奧佛曼(NICK OFFERMAN)，發表推出「Lagavulin 11年 奧佛曼限定版」。尼克奧佛曼做為2023年全美賣座影集《最後生還者》的主角之一，更擔任2025最新「不可能的任務」主角群，以其獨具的風格和非凡的演技，風靡全球觀眾。奧佛曼身為Lagavulin的資深鐵粉，將自身對於海洋冒險和加勒比海的熱情注入酒款靈感，與Lagavulin酒廠合作推出了獨家限定的酒款，融合了威士忌和蘭姆酒的元素。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監張光慈（Vickie）表示，Lagavulin酒廠以其慢速發酵和蒸餾過程，令酒液蘊含更佳豐富的風味，堪稱艾雷島最具個性的威士忌之一，此次與熱愛冒險的尼克奧佛曼與聯名推出的「Lagavulin 11年 奧佛曼限定版」，不僅僅是一款威士忌，更是一場穿越海洋和風味的旅程，深受尼克對於海洋探險的喜愛啟發。此次限定版酒款結合了尼克心中的加勒比海群島地區的風味與Lagavulin酒廠所在地的艾雷島南部的風味，打造出一款甜美而帶有煙燻風味的威士忌，與以往的Lagavulin系列完全不同，特別於加勒比蘭姆桶中陳釀8個月的時光，將加勒比海誘人的甜美音符與來自艾雷島無法抗拒的煙燻完美融合，共譜一場甜美的煙燻交響曲。

張光慈（Vickie）指出，此次透過尼克奧佛曼的冒險精神和Lagavulin的製酒匠心結合，不僅體現在酒液的品質上，更體現在限定版酒款的包裝設計中。鮮明的包裝設計，精緻的細節，以及隱藏在其中的小彩蛋，包括奧佛曼在海中與猛獸奮戰、奧佛曼在Lagavulin酒廠前享受加勒比蘭姆桶限定版、以及海上地圖的元素，都象徵著偉大冒險旅程的藏寶地圖，以及冒險犯難的精神。

「Lagavulin 11年 奧佛曼限定版」，猶如一位經驗豐富的船長在波濤洶湧的海上航行一般，首先在雪莉和波本酒桶中陳釀11年，再於加勒比蘭姆桶中陳釀超過八個月。甜美和煙燻風味的交響曲帶領品飲者徜徉在加勒比海和蘇格蘭群島之間的廣闊海洋當中。推薦飲用方式簡單而奢華：純飲或加冰，建議於海邊享用更能品嚐到其海上冒險精神的箇中滋味。如欲瞭解詳細品牌及通路銷售資訊，逕洽尊榮服務專線0800-005-188。

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