前往主要內容
工商時報LOGO

LAGAVULIN攜手好萊塢性格演員尼克奧佛曼推出 「LAGAVULIN 11年奧佛曼限定版」

特殊加勒比蘭姆桶過桶限定包裝蘊藏海洋秘寶

  • 工商時報 黃志懋
融合了威士忌和蘭姆酒的元素，「艾雷島之王」LAGAVULIN攜手好萊塢性格演員尼克奧佛曼推出「LAGAVULIN 11年奧佛曼限定版」，打造出一款甜美而帶有煙燻風味的威士忌重磅上市。全台限量2,571瓶。圖/帝亞吉歐提供
融合了威士忌和蘭姆酒的元素，「艾雷島之王」LAGAVULIN攜手好萊塢性格演員尼克奧佛曼推出「LAGAVULIN 11年奧佛曼限定版」，打造出一款甜美而帶有煙燻風味的威士忌重磅上市。全台限量2,571瓶。圖/帝亞吉歐提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

取名源於蓋爾語（Gaelic）的Lagavulin酒廠，其歷史可追溯至1817年，自創立200多年來，便致力於生產最優質、且最具渾厚力量和特色的單一麥芽威士忌，更是以蘇格蘭「艾雷島之王」的身份聞名。日前Lagavulin攜手好萊塢著名演員尼克奧佛曼(NICK OFFERMAN)，發表推出「Lagavulin 11年 奧佛曼限定版」。尼克奧佛曼做為2023年全美賣座影集《最後生還者》的主角之一，更擔任2025最新「不可能的任務」主角群，以其獨具的風格和非凡的演技，風靡全球觀眾。奧佛曼身為Lagavulin的資深鐵粉，將自身對於海洋冒險和加勒比海的熱情注入酒款靈感，與Lagavulin酒廠合作推出了獨家限定的酒款，融合了威士忌和蘭姆酒的元素。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監張光慈（Vickie）表示，Lagavulin酒廠以其慢速發酵和蒸餾過程，令酒液蘊含更佳豐富的風味，堪稱艾雷島最具個性的威士忌之一，此次與熱愛冒險的尼克奧佛曼與聯名推出的「Lagavulin 11年 奧佛曼限定版」，不僅僅是一款威士忌，更是一場穿越海洋和風味的旅程，深受尼克對於海洋探險的喜愛啟發。此次限定版酒款結合了尼克心中的加勒比海群島地區的風味與Lagavulin酒廠所在地的艾雷島南部的風味，打造出一款甜美而帶有煙燻風味的威士忌，與以往的Lagavulin系列完全不同，特別於加勒比蘭姆桶中陳釀8個月的時光，將加勒比海誘人的甜美音符與來自艾雷島無法抗拒的煙燻完美融合，共譜一場甜美的煙燻交響曲。

身為Lagavulin的資深鐵粉，好萊塢著名演員尼克奧佛曼是2023年全美賣座影集《最後生還者》的主角之一，更擔任2025最新「不可能的任務」主角群，熱愛冒險的他以其獨具的風格，將自身對於海洋冒險和加勒比海的熱情注入於「LAGAVULIN 11年奧佛曼限定版」酒款中。圖/帝亞吉歐提供
身為Lagavulin的資深鐵粉，好萊塢著名演員尼克奧佛曼是2023年全美賣座影集《最後生還者》的主角之一，更擔任2025最新「不可能的任務」主角群，熱愛冒險的他以其獨具的風格，將自身對於海洋冒險和加勒比海的熱情注入於「LAGAVULIN 11年奧佛曼限定版」酒款中。圖/帝亞吉歐提供

張光慈（Vickie）指出，此次透過尼克奧佛曼的冒險精神和Lagavulin的製酒匠心結合，不僅體現在酒液的品質上，更體現在限定版酒款的包裝設計中。鮮明的包裝設計，精緻的細節，以及隱藏在其中的小彩蛋，包括奧佛曼在海中與猛獸奮戰、奧佛曼在Lagavulin酒廠前享受加勒比蘭姆桶限定版、以及海上地圖的元素，都象徵著偉大冒險旅程的藏寶地圖，以及冒險犯難的精神。

「Lagavulin 11年奧佛曼限定版」燻燒的餘燼，柔和的焦香。辣椒粉，燒過的柑橘皮，剛烤過的焦糖布丁，煎過的奶油，檸檬塔。奶油味濃郁，但與一些獨特的風味相得益彰。些許清淡的穀物和稻草風味。顯著的海洋和鹽味，像檸檬蛋白餡派。在杯中停留片刻後，一些微妙的芳香，幾乎像花蜜的質地，逐漸浮現出來。入口篝火煙味，碎黑胡椒，刺激的辣椒，柔和的檸檬和萊姆柑橘味，香草糖果，對比鮮明的甜鹹味。果香鮮明的一面與鹹味和煙燻融合。尾韻則如辣椒般的，煙燻和果香味綿延不斷。酒精濃度：46%，建議售價：2,400元。圖/帝亞吉歐提供
「Lagavulin 11年奧佛曼限定版」燻燒的餘燼，柔和的焦香。辣椒粉，燒過的柑橘皮，剛烤過的焦糖布丁，煎過的奶油，檸檬塔。奶油味濃郁，但與一些獨特的風味相得益彰。些許清淡的穀物和稻草風味。顯著的海洋和鹽味，像檸檬蛋白餡派。在杯中停留片刻後，一些微妙的芳香，幾乎像花蜜的質地，逐漸浮現出來。入口篝火煙味，碎黑胡椒，刺激的辣椒，柔和的檸檬和萊姆柑橘味，香草糖果，對比鮮明的甜鹹味。果香鮮明的一面與鹹味和煙燻融合。尾韻則如辣椒般的，煙燻和果香味綿延不斷。酒精濃度：46%，建議售價：2,400元。圖/帝亞吉歐提供

「Lagavulin 11年 奧佛曼限定版」，猶如一位經驗豐富的船長在波濤洶湧的海上航行一般，首先在雪莉和波本酒桶中陳釀11年，再於加勒比蘭姆桶中陳釀超過八個月。甜美和煙燻風味的交響曲帶領品飲者徜徉在加勒比海和蘇格蘭群島之間的廣闊海洋當中。推薦飲用方式簡單而奢華：純飲或加冰，建議於海邊享用更能品嚐到其海上冒險精神的箇中滋味。如欲瞭解詳細品牌及通路銷售資訊，逕洽尊榮服務專線0800-005-188。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 大戶出貨中？這檔連兩日爆量慘跌 恐遭空軍鎖定

  2. 聯電股東紀念品 有人領到「隱藏版」可愛爆表！蝦皮售價驚人

  3. 長榮海空分治落空！張國政大賣長榮航 持股被它接走了

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。