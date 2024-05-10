皇昱九天NO1 數位遊牧族群的理想家園

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

數位遊牧（Digital Nomad）是近年新興的一種工作與生活型態。這個族群打破過去人們習以為常的定居模式，逐網路而居，不斷地移動生活，追求自由與彈性。他們在住所的選擇上，也以具便利性、能兼顧工作及價格合宜的建案為主要考量。由皇昱事業群－泓業建設推出的「皇昱九天NO1」建案，地處新竹市中心，周邊生活機能完整，交通便捷，更以創新的AI智慧遊輪宅概念及親民售價，受到眾多數位遊牧（Digital Nomad）族群的矚目。

Metropolis Global集團執行長王睿妮博士，為太平洋島國設計新型移民計畫、也是數位遊牧（Digital Nomad）工作者。（圖/岱瑪金誠提供）

為太平洋島國設計新型移民計畫、也是數位遊牧（Digital Nomad）工作者的Metropolis Global集團執行長王睿妮博士表示：「對拿著電腦環遊世界工作的數位遊牧者來說，打造強大支援工作的共同互動空間是必要的，未來住宅也將朝共生住宅的趨勢發展。」皇昱九天NO1的住宅設計呼應了數位遊牧組群在居住上的需求與渴望，提供多樣化的共享空間，如共同辦公室、共生會議室、交誼廳等，為數位遊牧民族創建一個完善的生活圈。在這裡，每位居民都可以輕鬆地與鄰居交流互動，一起分享生活點滴，藉以擴展人脈圈，真正實現工作與生活的完美平衡。

王睿妮博士進一步指出，「皇昱九天NO1」首創的公設共享會員制概念，讓她印象深刻。購買這個建案的居民，即同時擁有了皇昱旗下其他幾個系列建案的公設使用權，無論是運動設施、休閒空間還是社區活動，皆能盡情享受，完美契合數位遊牧族群對於居住自由靈活度的追求。

更讓王睿妮博士驚艷的是，皇昱九天NO1還提供了租賃代管的貼心服務，「當居民不在家時，可將房屋委託給皇昱事業群代為出租，讓資產不再閒置，實現資金運用效益的最大化。」王博士在接受岱瑪金誠房地產新事業部總經理陳虹汝訪問時提到，這種貼心的管理模式切中了數位遊牧（Digital Nomad）族群不斷遷徙的特性，為他們省去了煩惱，也讓皇昱九天NO1成為數位遊牧族群安心的置產首選。

皇昱事業群從1991年起至今，蓋了18棟大樓、5000棟豪宅，對於居住品質的高標準要求，深獲得外界肯定，皇昱建設更有新竹十大建商之美名。擁有建築博士及AI人工智慧博士學位的蔡許宏董事長，是白手起家的創業者，4年前啟發將AI人工智慧帶到住宅與飯店體系的理念，新推出的「皇昱九天NO.1」未來將興建地上13層、地下2層，共66戶的飯店式管理小豪宅，並全面引進超智能AI技術，讓住宅更具自動化、人性化，也更貼近健康需求，打造出一個舒適、養生的居住環境。

承接「皇昱九天NO1」專案規劃的岱瑪金誠陳虹汝總經理也表示，「皇昱九天NO1」的推出，不僅標誌著皇昱事業群在房地產領域的再次突破與創新，也引領城市生活的新風尚，成為數位遊牧（Digital Nomad）族群的理想家園。

https://youtu.be/ehKn686rbUE