花蓮垃圾無處去 積4800噸！因蘇花管制大車難行

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0403強震重創花蓮，蘇花公路台九丁下清水橋路基崩塌，暫用舊橋加固搶修後通車，但橋梁限重5公噸，垃圾車回收車仍無法北運，由於地震後垃圾量增，花蓮縣環保局統計，4月地震後全縣清運量累積4810公噸，除部分送中區掩埋場處理，多數仍堆置打包，加上歷年累積垃圾量高達11萬公噸，仍要等到5月底公路開放大車通行才能正常化。

台泥公司今表示，花蓮和平廠受到四月初花蓮強震影響，設備受損暫停生產，其中一號窯四月25日已恢復運轉，二號窯因歲修預計5月28日回歸運轉。

台泥表示，但受限於目前花蓮到和平的台九線僅能小車通行，垃圾車無法北送。花蓮北上的清水橋路段若5月底如期開放大車通行，台泥DAKA再生資源利用中心即可開始協助去化花蓮縣內垃圾。

花蓮縣環保局廢棄物管理科長張華砡指出，環保局與台泥的簽約日處理量是每日200公噸生活垃圾，優先處理掩埋場堆置垃圾。地震交通受阻，4月份新增清運的垃圾量是4810公噸，至於目前打包平台垃圾堆置數量仍有6萬1320公噸、堆置打包數量5萬0674公噸，總計待處理量11萬1995公噸。

張華砡表示，地震後，除秀林鄉和平地區請台鐵載垃圾車過去收運，將當地垃圾傾倒至台泥貯坑暫存外，環保局也啟動緊急應變，將每天新增垃圾轉運至中區區域掩埋場處理。

以花蓮市為大宗，緊急應變措施是將花蓮市每天產生的家戶垃圾（64公噸／日），先運往鳳林鎮中區垃圾掩埋場進行掩埋；評估中區垃圾掩埋場的垃圾掩埋空間足以掩埋這段時間轉運過去的垃圾量，暫緩解大量垃圾堆置。

公路局表示，地震後，因下清水橋遭巨石擊斷，採鋼便橋通行，目前每日開放三次通行時間共5小時，仍常有餘震，路況不穩。下清水橋將進行中期安全提升（優化緊急通行便道），預估5月底開放大型車輛恢復通行，橋梁復建則預估今年年底完成。