台鐵端午票9小時賣14萬張！「剩餘座位出爐」手刀快搶

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台鐵端午連假列車今0時開放訂票，截至今早9時，共完成14萬2390張訂票，台鐵公司提醒，務必2天內至台鐵各電腦售票車站、郵局及超商取票，或利用網路信用卡付款購票系統及台鐵e訂通APP付款購票。台鐵公司今也公布端午連假列車剩餘座位概況，民眾可隨時上網查詢。

台鐵公司說明，今日零時起，開放端午連續假期6月7日至6月11日，全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今上午9時止，總計完成9萬3817筆、14萬2390張訂票，訂票過程順利。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用網路信用卡付款購票系統及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未取的車票，將於5月12日上午9時重新釋出，因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

台鐵公司提到，截至今早9時，東部幹線台北往花蓮、台東方向，6月7日17時以後長途自強號僅餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位；台東、花蓮往台北方向，6月10日上午9時以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位。

西部幹線台北往高雄方向，6月7日17時以後長途自強號僅餘零星座位；其他時段及中、短途均有座位；高雄往台北方向，6月10日上午9時以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位。

南迴線高雄往台東方向，6月7日長途各時段自強號及中、短途均有座位；台東往高雄方向6月10日長途各時段自強號及中、短途均有座位。

此外，6月7、8、10日加開的實名制列車，將於5月11日零時起開放2022年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。