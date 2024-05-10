《光電股》電動車興衰 艾笛森這樣看

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者葉時安台北報導】大陸電動車推陳出新，歐美車商面臨挑戰，不過陸製電動車藉由高補貼進入全球市場，引發歐美市場擔憂，擬課徵關稅，也恐使得全球電動車進一步降價不易，不過大陸降級消費以及產業內捲牽動，後續電動車市場怎麼看？艾笛森(3591)副總暨發言人許正典認為，後續產業將回歸營運面，市場機會仍大，公司也挑財力穩健廠商。而中美紛爭，艾笛森也啟動台廠出貨，對照明、車用產品目前影響不大。

傳出美國總統拜登最快下周宣布對大陸電動車等關鍵產業課徵關稅，歐盟也認為須阻止大陸高補貼電動車充斥市場，以避免當地衍生不公平競爭，加上大陸電動車市場內捲(惡性競爭)仍嚴重，對大陸車市後續怎麼看？艾笛森副總暨發言人許正典表示，大陸電動車市場發展快速，透過新科技縮短造車時間，車價降息時程也縮小，價格得宜、車款多元，加上大陸充電樁設置完善，對電動車市占率提高均有一定程度助力，普及率領頭全球。

許副總也提到，大陸車廠水準仍參差不齊，初期價格廝殺、同款車型雷同，造成市場內捲嚴重，市場存活下來預估為較大車廠，淘汰賽需時間受消費者驗證，後續產業將回歸營運面，對電動車製造一環的LED車用，進入該市場機會仍大，公司也挑財力穩健廠商。

針對中美貿易戰，副總也說明，對照明、車用產品目前影響不大，照明產品出貨美國市場由台廠進行，陸廠出貨產品則不限美國市場。整體出貨美國比重達15-20%、出貨大陸比重(含照明、車用產品、傳感器)比重同為15-20%。