2024精緻農業論壇5月17日直播完全免費

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工商時報、八藝文創諮詢有限公司、萬方國際藝術有限公司、台茂寬騰生技(股)公司共同舉辦之「2024精緻農業論壇」2024年5月17日 (五)13:30-17:30於旺旺中時媒體集團總部二樓會議廳以直播方式舉行/台北市萬華區艋舺大道303號，活動完全免費。若需活動當天「免費簡訊貼心提醒」請由此填寫https://register.ctee.com.tw/Events/20240517-Agriculture

智慧農業技術的蓬勃發展源於資訊科技的快速進步，目的在協助農漁業者運用科技化管理，提高生產效率，同時有效因應自然災害以降低損失。台灣在資訊科技領域具有全球性的領先地位，近年來，智慧農業成為眾多企業投入的新興領域。

農業與工業為國家發展中最基本也是最重要的產業，隨著環境變遷，各項產業的循環經濟模式被視為永續發展的重要策略，而新農業更是循環經濟體系中生物循環及工業循環的重要核心，也是聯合國永續發展 17 項目標所追求的宗旨，對政府推動與落實「2050 淨零碳排」的願景可發揮關鍵的力量。

有鑒於此本報邀請有鑒於此，本報邀專家代表蒞臨，由台經社社長孫智麗博士主持座談，針對「因應氣候變遷趨勢，為達成「2050淨零碳排」的願景，我國永續農業之發展策略」為討論主軸，共同討論下列議題：

議題一：因應氣候變遷趨勢，如何運用物聯網科技(IOT)協助農業進行精準生產管理（或減少人力負擔），以提升農作物收成率（或品質），同時有效因應自然災害以降低損失？

議題二：我國智慧農業發展所面臨的困難以及政策建議。

議題三：臺灣每年約產生460～520萬公噸農業廢棄物，其中農產廢棄物占46%、畜產廢棄物占49%為大宗。如何有效利用農業剩餘資材，開發點廢成金加值技術？

議題四：為達成「2050 淨零碳排」的願景，我國農業廢棄物加值開發、循環再利用所面臨的問題以及發展策略。