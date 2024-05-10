Computex 2024 高通執行長Cristiano Amon御駕親征 端測商機全吃！

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Computex 2024除AI伺服器戰場火熱之外，邊緣端也迎來強力競爭；國際手機晶片巨頭高通執行長Cristiano Amon亦將御駕親征，鞏固既有手機晶片寶座之外，更往筆電等AI智慧裝置上發展。Cristiano Amon演講主題將聚焦於人工智慧（AI）在智慧裝置上的應用。

高通深耕於行動運算，智慧型手機取得龐大市場份額，並且持續為合作夥伴賦能創新，今年正式進軍PC領域，將整合頂尖的AI加速技術，支援各種裝置上的生成式AI商業化應用，並且以其強大的整合能力，開發打造屬於高通的專屬生態系。

Cristiano Amon強調，2024年會是PC產業的轉捩點。由Snapdragon X系列驅動的先進AI PC將改變未來的生產力及創造力；Amon透露，高通與多個PC製造商緊密合作，將新一代AI晶片和相關技術應用於旗下最新產品中。外界期待，高通將推出驚艷市場的全新AI PC架構，進一步攻城略地，成為端測一方之霸。

高通憑藉其強大的行動通訊技術和晶片製造能力，成功跨界已有前例。其中，汽車領域高通已取得佳績，第四代驍龍8295晶片作為旗艦產品，在智慧座艙領域表現出卓越的性能和穩定性，並獲得眾家大廠採用；外界預期，高通也將為AI PC帶來顛覆性革新。

隨著AI技術的不斷發展，移動生態也悄悄發生變化。高通將持續扮演關鍵要角，提供全面的硬體支持外，透過建立生態系統和提供開發工具，幫助開發者更好地利用AI技術進行創新。