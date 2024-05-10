《日股》獲利了結 日股漲幅受抑

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】企業業績報喜及隔夜美股收高為日股帶來提振，但獲利了結賣壓使大盤漲幅受抑，周五日經225指數早盤上漲0.62%，為38,311.63點，盤初一度漲逾1%。東證一部指數晨收漲0.68%，為2731.86點。

美國上周五發布的4月非農就業增長意外疲弱，使投資人重新燃起聯準會今年可能降息的期望，而本周四發布的美國初領失業金人數意外暴增，使聯準會降息的預期進一步升溫。

隨著日經指數逼近39,000點重大心理關卡，投資人近關情怯、先將獲利落袋，使日股漲幅受限。

IG市場分析師Tony Sycamore表示，在我看來，我們確實已經進入了整理期（consolidation）。但如果你從大局來看，股市展開一段時間的盤整並非壞事，這通常意味著市場正在重建動能。

日經225指數在今年早些時候站上41,087.75點，創下歷史新高，但在上個月拉回。

在個股方面，早盤表現大多取決於財報好壞。

遊戲股表現亮眼，科樂美（Konami Group）大漲9.3%，漲幅領先。萬代南夢宮（Bandai Namco Holdings）和任天堂分別漲6.3%和3.5%。

電氣設備大廠大金工業飆漲9%。

晶片股Screen Holdings重挫10.9%，表現敬陪末座。

松下（Panasonic Holdings）跌5.5%，其能源部門本財年營業利益預測意外疲弱。