賴清德立院國情報告案逕付二讀 13日協商報告模式

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準總統賴清德於520就職，立法院院會10日處理國民黨團、民眾黨團提案，邀請賴清德赴立院進行國情報告。經朝野協商後取得共識，該案逕付二讀，並由國民黨團下周一召開協商，但賴清德報告形式則在協商時討論。若順利，賴清德有機會成為憲政首位赴立法院進行國情報告的總統。

依《憲法》增修條文規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告，不過報告形式，並無有任何規定。不過回顧歷屆總統，除前總統李登輝報告過。2000修憲年後，包括陳水扁、馬英九、蔡英文皆未曾進行。

依據國民黨團提案，美國、法國總統會至國會進行國情咨文的制度，是民主國家典範，我國修憲以來有相關規定卻未曾落實。黨團認為，總統為國家元首、三軍統帥，實質主導國防、外交及國家重大方針，應赴立法院進行國情報告，使全國人民清楚治理國家的方向與理念，對於捍衛民主憲政以及公眾溝通兼具正面意義。

表決開始前，立法院長韓國瑜召集民進黨、國民黨、民眾黨團3黨鞭進行協商，經討論後，3黨團均無異議，朝野歡迎賴清德520後赴立法院進行國情報告。至於報告形式，就交由下周一協商時討論。

隨後韓國瑜宣布，國情報告案逕付二讀，下周一協商，若無法取得共識，則須經1個月冷凍期，再提報至院會處理。

國民黨黨團總召傅崐萁表示，要用甚麼方式答詢，國民黨都願意表示尊重，本來的目的，也是希望新國會的聲音與意見能讓總統聽到，希望協商能夠順利，盡快讓賴清德到立法院來。

民進黨團總召柯建銘則說，下周一會討論報告方式與模式，包括來的時間、統問統答與否等，這是歷史新頁，朝野必須要整理出共識，才能貫徹民主。