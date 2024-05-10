無畏地震影響 台積電4月營收歷史次高

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晶圓代工龍頭台積電（2330）4月合併營收持續強勁，刷新歷史次高紀錄，無畏地震災情影響，強勁成長驚豔市場；HPC增長動能延續、有望為市場注入一劑強心針，消弭AI乏力雜音。

台積電4月合併營收，為新台幣2,360.2億元，較上月增加20.9％，較去年同期增加近6成！

台積電預估，第二季成長來自HPC 需求強勁，儘管毛利率承壓，不過美金營收仍能繳出季增6％、年增27％佳績。並且，下半年營再高於上半年，意謂營收表現將有望再締新猷。