《電零組》金像電Q2續樂觀 受制外資降目標價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】金像電(2368)第1季稅後盈餘為12.17億元，年增1.83倍，單季每股盈餘為2.5元，由於AI伺服器需求強勁，金像電預估，第2季可望比第1季好，多家外資最新報告維持金像電「買進」評等，但部分外資下調金像電目標價，金像電今天盤中股價走弱。

金像電第1季合併營收為90.66億元，年增43.19%，營業毛利為24.36億元，年增88.93%，合併毛利率為26.87%，年增6.51個百分點，營業利益為17.27億元，年增1.33倍，營業淨利率為19.04%，年增7.33個百分點，歸屬於母公司業主淨利為12.17億元，年增1.83倍，單季每股盈餘為2.5元。

金像電4月合併營收為29.47億元，年增23.83%，累計前4月合併營收為119.69億元，年增37.69%，金像電預估，第2季可望比第1季好。

金像電公布財報後，多家外資出具最新報告，1家美系外資雖然仍認為金像電可望受惠於AI ASIC趨勢，並重申「買進」評等，但下調金像電獲利預估，目標價由280元下調至270元；1家美系外資將金像電2024年到2026年獲利下調3%到9%，重申「買進」評等，但將目標價由300元下調至270元；1家美系外資微幅調整金像電2024年到2025年的每股盈餘，維持「加碼」評等，目標價下調至245元；1家美系外資雖然將金像電2024年到2026年獲利下調3%到8%，但維持「買進」評等及目標價308元。