《台北股市》台股迎接520行情 聚焦「五大信賴產業」

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【時報記者任珮云台北報導】隨著新執政團隊即將接掌，台股將迎來怎樣的520行情？目前台股買盤依然堅挺，顯示台股下檔有著強勁支撐。第一金投信指出，新執政團隊上任前，市場對於其政見與相關產業的關注度日益增加，特別是在半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等「五大信賴產業」領域。此外，持續關注六大核心戰略產業領域，受惠於政策推動和資本投入，投資者在市場震盪時應該布局核心戰略股，並期待新執政團隊上任後，長期發展的更多期待，這些產業有望成為資金關注的焦點。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，隨著聯準會降息預期的延後，金融市場出現了震盪，短期壓抑了股市表現。此外，在半導體行業龍頭股台積電法說會中，修正了全球半導體產業的成長率後，台股進入了高檔震盪整理。然而，大盤在回落至季線附近時具有強勁支撐。另外，第二季通常是台股行情淡季，近期正處於高檔整理和獲利展望檢視的階段，台股正在休養生息，為下半年的行情蓄積動能。

張正中指出，觀察目前產業景氣，AI應用相關領域仍然具有最強勁的增長動能，而PC、手機和消費電子產業的持續增長力道可能受到產能不足的影響，獲利動能稍有疑慮，這也是近期股價徘徊的主因。然而，個別標的仍然具有成長潛力，在大盤震盪的時候，應該更加關注個股投資機會。

此外，觀察今年後續對盤面影響的變化，有多項重大議題值得關注。第一金投信指出，儘管台股近期處於歷史高檔區間，但市場仍有許多重大議題待發酵，例如5月份起的股東會、除權息行情，7月份的巴黎奧運，9月份的蘋果新機發表，以及11月的美國總統大選等。這些議題預示著整理後的行情仍將充滿活力，投資者應該趁著市場回調的機會，提前布局下半年的利多議題和科技應用多點開花的機會。

張正中分析說，今年景氣對策信號持續顯示穩定的綠燈，AI應用新興科技市場強勁，出口、生產與銷售都非常旺盛。第一季台灣經濟成長率更高達6.51%，創下11個季度以來的新高。雖然近期企業獲利動能稍有疑慮，可能影響短線股價上漲的動能，但與去年預估相比，整體台股、科技股和非科技股的獲利數據同步出現雙位數成長。一旦下半年的重大議題發酵，有望進一步推升股價。

第一金投信也提醒，今年的台北國際電腦展覽(2024 Computex)剛好在520新執政團隊上任後舉行，許多全球科技巨頭，包括AMD、高通、英特爾、美超微、恩智浦等國際重要科技企業的執行長都將在此進行專題演講。預料這將再次掀起AI、運算等科技投資的熱潮，結合新執行團隊在核心關鍵產業相關領域的推動與發展方向，台股有望迎來多項利多助攻。