母親節蛋糕草莓含致癌農藥 食藥署將派員查辦

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母親節將至，消基會今（10日）公布市售蛋糕的草莓抽驗結果，在17件產品中，檢出1件農藥超標，為不得使用於小漿果類的「二氯松」及「三氯松」。其中，二氯松因具有致癌性，是禁用農藥。針對此案，食藥署表示，將提供各衛生局依法抽驗及查辦。

消基會參考《農藥殘留容許量標準》中草莓及小漿果類限量標準，抽驗17件草莓蛋糕上的草莓，首次檢驗在全數都檢出農藥殘留，雖然多數均符合《農藥殘留容許量標準》，但卻在某知名業者的草莓蛋糕上檢出「二氯松」及「三氯松」，危險指數高達44.4。

食藥署副署長林金富表示，消基會抽驗的產品中，除1件殘留不符規定外，其他的農藥容許量都在標準內。針對1件不符規定的產品，食藥署提供各衛生局依法抽驗及查辦。

根據食藥署統計，近3年間（2021～2023年），後市場監測149件草莓，其中6件不符規定，不合格比率為17.4％。食藥署將持續擬定計畫，和地方衛生局合作抽驗農產品。

消基會表示，依衛福部《農藥殘留容許量標準》修正資料可以知道，農藥殘留容許量的制定為經過審核農藥的毒性資料、農作物殘留量消退試驗資料、核准登記使用方法等科學性資料，參酌國際間標準，評估國人對各類農作物取食總量累積風險，經由專家委員審核通過，但本次17件樣品均為即食食品，風險若以現有的限量標準來衡量是否恰當，仍待主管機關說明。

消基會說，草莓即食品還是有農藥殘留問題存在。對於很多以外食為主的消費者，每日是否可以食得安心，往往只仰賴業者製造良好的食品，消費者在食品的選擇上一定要多替自身把關，對於風險不確定的食品應斟酌是否購買食用。

消基會說，本次檢測的17件樣品除1件檢出不得檢出的農藥外，其餘殘留量均在容許標準內，但考量其為即食品，消費者並沒有清洗的機會，風險以現有法規規定農藥殘留數量標準是否恰當，主管機關應重為檢視，研究評估是否應為更嚴格的要求，讓消費者可以安心食用。