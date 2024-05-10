中鋼致力推展地方教育 「鋼鐵之旅」舉辦逾30年

中鋼秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，長久以來致力地方教育推展，自1993年起每年舉辦高雄市小港區國小「鋼鐵之旅」戶外教學活動，至今已逾30年。今年中鋼再次攜手小港區坪頂國小及中鋼集團教育基金會邀請及安排13所小港區國小應屆畢業生至中鋼參觀，除了學習鋼鐵相關知識外，也瞭解中鋼投入循環經濟的努力及發展成果，以及透過中鋼所推動的「鋼化聯產」減碳作法來認識最新的碳捕捉再利用技術。今年「鋼鐵之旅」活動分6梯次的參觀行程於10日順利圓滿結束，近1,500位應屆畢業學子滿載而歸。

中鋼今年「鋼鐵之旅」活動再次委請坪頂國小協助辦理，該校校長馬惠祺表示，中鋼長期關心地方教育，即使國內新冠肺炎疫情影響期間，雖必須配合各項防疫措施，但從未間斷舉辦。馬惠祺進一步指出，今年中鋼恢復安排小港區國小應屆畢業學子至熱軋工場參觀，透過產線實地走訪，可以讓同學們深刻體會到，現代化便利生活使用的汽車和家電，必須先藉由鋼鐵生產過程相關人員、設備及資源的投入，再藉由鋼材的加工進一步製造相關產品，因此更能懂得珍惜。

今年鋼鐵之旅活動內容相當豐富，首先讓學子們觀賞「百鍊成鋼」影片，瞭解鋼鐵在人們日常生活中的諸多應用，也透過早期土法煉鋼與現代化鋼廠生產流程之差異，認識到鋼鐵製程不斷進步，且更加節能低碳。另外，中鋼集團教育基金會精心設計「鋼鐵小學堂」搶答活動，內容涵蓋鋼鐵材料、循環再利用及環境保護等主題，透過生動有趣的機智問答及和學子們的益智互動，展現出中鋼不只是煉鋼專家，更在循環經濟及綠色環保領域持續努力精進。

許多小港區國小應屆畢業學子們參觀中鋼後，對於鋼鐵材料的千變萬化及應用廣泛感到讚嘆無比，例如與天爭高的摩天大樓、橫跨兩地的筆直橋梁、海運及陸運不可或缺的船舶及車輛、現代生活所需的電器、手工具、手機等。此外，同學們對於鋼鐵生產過程中所產生的CO、CO₂可以捕捉純化，並轉化成為低碳化學品原料，紛紛嘖嘖稱奇；另，也有許多同學對於中鋼廠區內種植許多花草樹木，彷彿置身在鋼鐵森林裡，留下深刻印象。

中鋼公共事務處處長孫宏魁表示，教育是一切的根本，也是國家及社會進步發展的重要推動力，許多過去曾參加過鋼鐵之旅的同學，如今也成為中鋼人，回鄉打拼。孫宏魁另說明，今年鋼鐵之旅活動不僅希望學子們學習及認識鋼鐵的重要性，也能感受到中鋼對於減碳工作的重視及努力，感謝坪頂國小校長馬惠祺及其團隊的協助，讓今年鋼鐵之旅活動順利圓滿。最後，孫宏魁勉勵同學們秉持著百鍊成鋼的精神，面對未來每一天的挑戰，腳踏實地的努力，必有豐盛滿滿的收穫，並祝福每位同學畢業快樂，前程似錦。