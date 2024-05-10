花蓮鼬獾如「喪屍」 全身顫抖、打轉 疑狂犬病帶原

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一隻鼬獾今早在玉里赤科山產業道路，全身不停打轉、顫抖，如同「喪屍」，懷疑是狂犬病帶原體，公所人員趕往現場，已找不到這隻鼬獾。由於玉里山區近日接連出現鼬獾，上月底發生鼬獾闖入住家咬傷人，鼬獾經送驗確認狂犬病陽性，呼籲民眾特別留意，避免被咬傷。

農業處表示，花蓮縣全縣13鄉鎮市中，僅花蓮市（國福里除外）及新城、吉安2鄉不屬於高風險區，有10鄉鎮屬於狂犬病高風險區，縣府3月起與鄉鎮公所合作辦理預防巡迴注射，因應玉里山區發現帶原個案，還加場施打，提醒家有飼養犬隻者，應每年施打為愛犬施打疫苗。

玉里高寮地區今早近8時有民眾上山時，在赤科山產業道路看見一隻鼬獾似乎軟腳，有如喪屍在原地不停打轉，大約40秒轉了好幾圈後，重心不穩摔下駁坎。民眾將拍下影片，通報縣府動植物防疫處理，當地公所就近前往了解，但公所人員到場找不到這隻鼬獾。

動植物防疫所長周黃得榮說，上月底當地民眾有反映遭闖入家中的鼬獾咬傷，後來傷者就醫施打疫苗及免疫球蛋白，鼬獾死亡，經採集動物檢體送驗，5月1日報告出爐，確認狂犬病陽性；至於今早被拍到的鼬獾，無法取得個體送驗，從影片來看，帶原可能性很高。

周黃得榮說，國內從2013年至今檢驗上千件狂犬病陽性案例，9成多是鼬獾，提醒若生活周遭發現鼬獾或白鼻心，要留意家中動物是否曾接觸，並盡快通報當地公所或動防所處理。

他也提醒，若遭動物咬傷，請冷靜牢記動物特徵，用大量肥皂、清水沖洗15分鐘並以優碘消毒傷口，盡速送醫評估是否要接種狂犬病人用疫苗。倘若該動物已死亡，務必通知動保處協助送驗，切勿自行丟棄。