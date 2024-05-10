航運股連番漲 21檔跟著飛 最靚金控是「它」

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台股今（10日）收盤報20,708.84點，漲148.07點，漲幅0.72％，成交量4,343.36億元。台股今早一開高後一路走強，權值王台積電盤中大漲10元，終場成功收復800元大關，金融股國泰金前4月大賺500億，推升股價大漲7％，也連帶推動金融類股指數創兩年高點。

受到歐洲期貨價格飆漲激勵，航運股連兩日飆漲，陽明、萬海更帶量直攻漲停，而長榮盤中一度亮紅燈，終場漲幅9％作收，航空股長榮航、華航在貨運及觀光兩大需求帶動下，強勢上漲逾4％。其他傳產股也紅通通，汽車零組件廠堤維西第一季每股賺2.01元，改寫單季新高，股價一開盤就亮燈漲停價58.3元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計連宇、萬海、天鉞電、碩禾等21檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以運輸、水泥類股波動最大，分別上漲6.35％、3.06％，零組件類股跌幅明顯，下跌1.48％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達9.9％的有10檔，當中每檔皆為漲停，依序為萬海（2615）、堤維西（1522）、連宇（2482）、台南（1473）、陽明（2609）、強盛（1463）、淳安（6283）、艾姆勒（2241）、穎漢（4562）、永道-KY（6863）。

上市股跌幅超過6.52％的有10檔，前2名皆為跌停，收盤跌幅前十名依序為阜爾運通（6914）、吉茂（1587）、高興昌（2008）、事欣科（4916）、有成精密（4949）、新麗（9944）、華通（2313）、至上（8112）、華孚（6235）、威盛（2388）。

上市成交量前10名個股依序為陽明（2609）、華航（2610）、長榮航（2618）、長榮（2603）、國泰金（2882）、開發金（2883）、萬海（2615）、新光金（2888）、燿華（2367）、晟銘電（3013）。

上櫃股有10檔達7.33％以上漲幅，前8名皆為漲停，收盤漲幅前十名依序為天鉞電（5251）、碩禾（3691）、陽程（3498）、合騏（8937）、保銳（8093）、聯光通（4903）、風青（2061）、德宏（5475）、岱稜（3303）、建錩（5014）。

上櫃股有10檔有7.31％以上跌幅，當中有3檔跌停，收盤跌幅前十名依序為大拓-KY（8455）、巨有科技（8227）、康聯訊（3672）、晶悅（2718）、欣大健康（4198）、凱衛（5201）、斐成（3313）、其陽（3564）、金麗科（3228）、M31（6643）。

上櫃成交量前10名個股依序為威剛（3260）、正德（2641）、國統（8936）、擎亞電子（8096）、富喬（1815）、泰谷（3339）、廣運（6125）、上詮（3363）、台燿（6274）、世界（5347）。