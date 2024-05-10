最快下周 美將對陸電動汽車、太陽能等特定產業加徵關稅

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據觀察者網引述彭博5月10日報導，有知情人士透露，拜登政府準備最早於下周公佈一項針對中國關鍵戰略行業的關稅措施，將對包括電動汽車、電池和太陽能設備等行業徵收新的、有針對性的關稅。知情人士稱，這一決定是對川普執政期間對華關稅政策進行評估審查的結果。

其中兩名知情人士稱，美政府預計將於下週二（15日）發布公告。除對一些關鍵行業徵收新關稅外，公告也將在很大程度上維持現有對華關稅徵稅。具體細節尚不清楚，白宮拒絕置評。彭博認為，公報發佈時間可能會被推遲，但這仍是拜登在對華「經濟競賽」中做出的最大舉措之一。

川普執政期間以「國家安全」之名，行單邊主義、保護主義之實，於2018年和2019年援引「301條款」（美國《1974年貿易法》第301條的俗稱）對中國進口商品加徵關稅。

現任美國總統拜登上台後，儘管多次聲稱「考慮削減對華關稅」，但遲遲沒有採取實質行動，依舊堅持川普時期的大部分關稅。彭博此前在報導中提到，美國貿易代表辦公室（USTR）2022年開始評估對華關稅，但沒有提及結束評估的具體時間。

隨著11月美國大選臨近以及中國電動汽車、太陽能等產品暢銷全球，為了攫取政治利益，拜登政府開始打起了上調關稅的主意，自去年年末起便動作頻頻。

今年2月，拜登發表聲明，宣佈將採取「前所未有的行動」阻止包括電動汽車在內的中國網聯汽車和卡車進入美國市場。有汽車行業官員隨後透露，拜登政府正考慮提高對中國電動汽車的關稅。4月，拜登政府又宣佈將對中國鋼鋁徵收三倍關稅。同時，美國官員不斷提出中國「產能過剩」話題。

中方數度反駁，關稅是「單邊主義和保護主義的體現」，美政府「一錯再錯」。中方敦促美方正視自身問題，停止提高對華產品關稅，並立即取消對華加徵關稅措施。中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。

報導稱，美政府加徵的對華關稅讓美國企業界持反對意見。據香港《南華早報》去年2月報導，美國已有6000多名原告要求美國政府賠償他們所支付的數十億美元對華關稅，理由為該政策在製定過程中沒有遵循適當的程序，屬於侵權行為。

去年3月，美國國際貿易委員會也承認，經調查後發現，川普政府對價值超3000億美元的中國商品加徵關稅，揚言要「讓中國付出代價」，但為此付出代價的其實是美國進口商以及消費者，美企進口價格和美國物價隨之上升。彭博稱，這意味著美企幾乎承擔了美國對華加徵關稅的全部成本。

4月30日，香港《南華早報》通過官方及其他權威資料數據梳理得出，過去十年，中國已實現了「中國製造2025」中新能源汽車、信息技術等10個關鍵領域的超86％的目標，足以「證明美國關稅和制裁無效」。

報導提到，面對中國質優價廉的高科技產品，特別是太陽能產品、大型風力發電機組、電動汽車等，美歐如今又在醖釀發動新一輪「貿易戰」和制裁。「這些制裁措施究竟能有多大成效，卻值得懷疑。從西方迄今實施的限制措施來看，這些措施的效果有限，有時甚至適得其反。」