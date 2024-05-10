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AI大廠財報佳市場不買單？蔡明彰曝電子股慘跌關鍵 點名看好1類股

近期AI概念股表現疲軟，國際AI指標大廠如美超微、安謀等在財報發布後股價暴跌。圖／freepik
近期AI概念股表現疲軟，國際AI指標大廠如美超微、安謀等在財報發布後股價暴跌。圖／freepik

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近期AI概念股表現疲軟，國際AI指標大廠如美超微、安謀等在財報發布後股價暴跌，這些公司的業績表現不俗、而且財測展望也樂觀，但為何市場並不買單？萬寶投顧總監蔡明彰表示，現在投資人有兩個極端的投資心態，在AI股上，財報不只要樂觀，而且還要非常樂觀，才會刺激股價再度上揚，他並點名航運股將會是新的強勢股。

蔡明彰指出，AI概念股已經上漲了一年多，漲幅過大，市場對AI的期待過度，這也導致投資人在審視這些企業的財報時，預期心態不僅僅是要好，而是要超出意料之外的好。例如，美超微和安謀的財報與財測雖然優於預期，但未達到市場的預期水平，因此，美超微在4月30日的盤後暴跌了14%、安謀在昨（9）日的盤後也慘跌10%。安謀的暴跌也拖累了台股股王世芯-KY，昨日一度大跌270元，差點被打入跌停，終盤以大跌5.23%做收，相關AI股也倒成一片。蔡明彰表示，後續AI股是否能再衝一波，還要觀察輝達的財報表現。

此外，蔡明彰表示，現在投資人另一個極端的投資心理是過度的保守跟悲觀，從這裡也可分析什麼股票會成飆股，這些原本被市場看淡或偏悲觀的產業，現在卻扭轉成展望上修、上調全年度EPS，航運股就是其中代表。

蔡明彰說，現在貨櫃運價的先行指標，上海集運歐洲線期貨指數，今年已經漲了1倍，昨日又衝到3,300點，再度創新高，所以從歐洲的貨櫃輪，不管是馬士基、赫伯羅德、以色列的以星航運（ZIM）、韓國的現代商船（HMM）、中國的中原海控，還有台灣的貨櫃三雄，全都噴了。蔡明彰強調，航運股有飆股的基因，在上修了年度展望後，股價還有上漲的空間。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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