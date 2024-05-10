又是波音 美國聯航客機飛行途中故障折返福岡

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美國聯合航空（United Airlines）一架機型為波音737-800的客機，今天上午從日本福岡機場起飛後出現故障，緊急折返降落在福岡機場，所幸無人受傷且未引發火災。

綜合「每日新聞」、讀賣新聞等媒體報導，這架聯合航空166號班機原定從福岡機場飛往關島。福岡縣警方表示，機上乘客與機組人員共49人，未因這起事件受傷。

國土交通省福岡機場事務所表示，這架飛機原定上午11時05分出發，在晚了2分鐘從福岡機場起飛後，因某種故障折返機場。上午11時45分左右，飛機緊急降落在位於福岡市博多區的福岡機場。

營運福岡機場的福岡國際機場公司表示，這架飛機在起飛後故障，而機場跑道一度關閉以因應緊急降落。確認完跑道未出現異常後，已經重啟跑道。

共同社報導，已接獲消息得知這架飛機可調整機翼升力的裝置出現異常，福岡縣警方等單位仍在調查狀況。

波音飛機近來頻傳意外。西非國家塞內加爾的交通部與機場表示，一架載著近80名乘客的波音（Boeing）737-300客機，當地時間5月9日在塞國主要機場準備起飛時滑出跑道，造成至少10人受傷。

半島電視台（Al Jazeera）報導，在土耳其加濟帕夏機場（Gazipasa Airport）當地時間5月9日，另有一架屬於克雷頓航空（Corendon Airlines）的波音737-800客機在降落期間爆胎，所幸含6名機組人員在內共190人全數安全疏散。