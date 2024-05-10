外媒打臉菲律賓 陸菲南海運補錄音記錄曝光

近來菲律賓官員不斷否認與中方達成有關南海仁愛礁運補的「君子協定」、內部諒解和「新模式」。近日，彭博社披露一段通話錄音記錄，「打臉」菲方。這段通話紀錄據稱發生於今年1月3日，展示了中菲雙方今年圍繞仁愛礁菲方坐灘（擱淺）船隻運補展開磋商過程。通話中，菲武裝部隊西部軍區司令阿爾貝托·卡洛斯同意以「新模式」處理菲方對坐灘軍艦的補給活動。 彭博社7日公布的文字記錄顯示，參與通話的中方官員表示，菲方的運補行動只能採取「1＋1」模式，即只能有一艘菲海岸警衛隊船隻和一艘菲民用船隻向菲坐灘船隻運送食物、水和人道主義物資，並且需要在執行任何運補任務的兩天前通知中方。 卡洛斯在通話中告訴中方官員，菲方同意中方提出的建議，且菲律賓國安顧問阿尼奧、防長特奧多羅和菲武裝部隊總參謀長布勞納都對這一方案表示認可。 上述報導發布後，菲方再次「抵死不認」，菲律賓外交部、軍方官員紛紛發布聲明否認，甚至聲稱有關通話錄音為「虛假、偽造」。 錄音中主角之一、菲部隊西部軍區司令部司令卡洛斯一直處於失聯狀態。彭博社報導，卡洛斯手機「無人接聽，似乎處於關機狀態」，菲軍方則於7日回應說，卡洛斯已經申請休假。 大陸《環球時報》表示，一位知情人士8日指相關報導披露的內容屬實，文字紀錄的確實是1月3日中方官員與菲武裝部隊西部軍區負責人的通話內容。該知情人士指出，菲軍方官員曾就運補「新模式」與中方達成一致，並一度遵守，但很快菲方又背信棄義，中方也不得不採取強制行動，規制菲方的侵權行為。 今年初，中方與菲西部軍區經過反復商談，達成了仁愛礁管控「新模式」。菲西部軍區反復確認，「新模式」獲得菲方指揮鏈所有關鍵人物批准，包括防長、國安顧問在內。中方對上述溝通商談過程詳細完整記錄。在雙方都大體遵守「新模式」的情況下，今年2月2日菲方順利完成一次運補作業，菲軍發言人當日在社交媒體上發布了相關消息。