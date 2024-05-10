教育部主辦2024國際智慧賽 淡江大學電機系機器人再創佳績

淡江大學電機系教授翁慶昌、助理教授劉智誠與博士後研究員林怡仲於4月19至21日帶領淡江機器人研發團隊29位師生到國立高雄科技大學參加教育部主辦的「2024國際智慧機器人運動大賽」，延續歷年團隊榮譽，獲得14金2銀2銅的佳績。

國際智慧機器人運動大賽已舉辦了13年，今年參加的團隊將近200隊，參賽隊員與教練約600位。大、小型人形機器人組，及自動駕駛挑戰賽共22項比賽，淡江參與其中18項得到14金2銀2銅，成績傲人。尤其在由研究生團隊組成的大型人形機器人組參加全能賽、在射箭、馬拉松、舉重、避障、斯巴達等6項全獲得第一名。由大學部團隊也不遑多讓，小型人形機器人組獲5金（射箭、籃球、馬拉松、舉重、斯巴達）、2銀（避障及斯巴達）、1銅（全能賽）；自動駕駛挑戰賽也獲得3金（全能賽、影像辨識、避障停車）、1銅（全能賽）。

此次除了大型機器人賽之外，其他項目皆由大學部學生擔綱，電機系教授翁慶昌表示團體合作、時間管理、應變能力強是學生們必備的能力，但「最重要的是技術的傳承」。他表示，研究生將技術傳承給大學部的學生，也在寒暑假留校學習。除了技術面的維持，軟硬體的學習也很重要，如此一來便能夠維持好的成績。

有參賽經驗的淡江電機碩一周品甄分享：「我們會先培育學弟妹解決問題的能力」。今年所採取的方式是一開始先教導大學部團隊成員如何操控機器人，讓他們對機器人有足夠的認知，並學習如何維修機器人，遇到問題再求助學長姐，以讓他們比賽當天能夠獨立解決問題。淡江電機三陳品儒說：「一開始在經歷各種試錯之後，應變能力會隨著學習效率而提升，這是非常好的經驗」，去年的經驗是由學長姐帶領大學部團隊成員，遇到問題就會直接協助大學部團隊成員，但今年所採取的方式，讓她覺得學習的成果比以往更佳。同時，她也把這次的比賽當成是與同儕之間的切磋，互相學習。