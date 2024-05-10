《國際產業》再生能源提振 義大利國家電力Q1業績亮眼

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】義大利國家電力(Enel)在周四盤後公布第一季業績，由於國內再生能源生產強勁復甦，第一季核心獲利年增12%。

該公司第一季息稅折舊攤銷前利益(EBITDA)為61億歐元(約合66億美元)年增12%，超過了LSEG調查分析師普遍預期的57.3億歐元。

今年1~3月，在義大利國內的EBITDA從19億大增到32億歐元，讓義大利市場佔集團整體EBITDA的半數以上。

相反的，西班牙子公司Endesa在去年還提振了母公司業績，第一季則成為集團拖累。

另外拉丁美洲的貢獻為持平。北美業務略有上升。

義大利業務不僅受益於水力發電生產的復甦，也受益於發電和交易業務的成長，電網業務的表現也略微年增。

執行長Flavio Cattaneo領導的新管理團隊在去年推出一項成本削減計畫，並承諾投資重點會放在電網等受監管資產上，同時對於再生能源項目的投資會更具有選擇性。

財務長Stefano De Angelis說：「成本削減計畫的效果優於預期，已經達到3億歐元」，他還說，中期節省10億歐元的總目標可能還會再增加。

淨金融債務從2023年底的602億歐元，小幅上升至3月底的607億歐元，但財務長說，他有信心在6月底前處置計畫中63億歐元的大部分。

該集團還重申了今年EBITDA和淨利的目標。