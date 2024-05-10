《科技》智慧機Q1年增重回2位數 專家點出潛在漲價訊號

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【時報記者王逸芯台北報導】智慧型手機市場回溫！根據研調機構Canalys數據指出，第一季全球智慧手機市場在第一季年增長10%，達到2.962億支，可說是睽違10個季度後，再度出現雙位數成長。三星挾旗艦S24系列的AI題材，以及A系列的熱銷，重回全球智慧機霸主。除此之外，分析師更點出，包括小米、傳音等品牌為搶攻新興市場即將贏來的反彈商機，正在加大生產和原材料備貨，以防止未來成本上揚，且不排除手機品牌後續會透過漲價來轉嫁成本得上揚。

數據指出，全球智慧手機市場在第一季年增長10%，達到2.962億支，表現優於預期，更是在暌違10個季度後，再度出現2位數增長。

就各品牌表現來說，三星受惠A系列以及高階產品S24系列，重新奪回龍頭寶座，出貨量達到6000萬支。蘋果下滑至第二名，出貨量為4870萬支、年減少16%，呈現兩位數下滑。小米以4070萬支的出貨量和14%的市占率位居第三。傳音和OPPO分列第四和第五名，出貨量分別為2860萬支和2500萬支，兩者市場率分別為10%、8%。

Canalys分析師表示，三星旗艦S24的推出，反映了其在人工智慧和高端戰略的關鍵時刻，具有重塑產業地位的潛力，三星Galaxy S24第一季出貨量為1350萬支，相較去年一代S23系列成長35%。Galaxy S24系列在AI的拉動下，提升客戶體驗，推動了Galaxy S24的強勁表現。

Canalys分析師認為，隨著2024年初庫存狀況的持續改善，許多手機品牌都搶搭新興市場的需求列車，小米和傳音等廠商的最新款手機在中東、非洲和拉丁美洲市場的出貨量強勁。且值得注意的是，除了新興市場的持續穩定之外，這些品牌正在加大生產和原材料備貨，以應對材料清單(BoM)成本進一步上漲，不僅如此，這些品牌更將密切關注需求情況，並將上漲成本轉嫁給消費者，從而提高整體平均售價。