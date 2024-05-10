帶著媽媽跟著蝴蝶去低碳旅遊！ 永續旅遊五部曲一起「淨零綠悠遊」

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春季郊遊FUN電趣，永續旅遊五部曲！農業部農村發展及水土保持署南投分署攜手觀光署日月潭國家風景區管理處、南投縣埔里鎮公所，今（10）日在南投埔里虎嘯山嵐舉辦「2024跟著蝴蝶去旅行」春季旅遊行銷活動，推出永續旅遊五部曲，邀民眾母親節假期一起「淨零綠悠遊」！

今日活動現場還有「跟著蝴蝶飛越台灣之心草地派對」活動，不但有綠色市集、表演活動、闖關遊戲、DIY體驗和母親節特別加碼「愛媽媽久久」低碳野餐組99元及「蝴蝶之旅免費遊」，邀請民眾5月10日、11日來到台灣之心虎嘯山嵐，帶著媽媽跟著蝴蝶一起去旅行！

農村水保署南投分署長傅桂霖表示，配合農業部2040年農業部門淨零排放政策，農村水保署積極推動減碳增匯以實現淨零排放的目標，同時透過低碳運具導入、低碳飲食、在地採購及綠色體驗開發，推出符合綠色永續的農村旅遊路線推薦給國人，讓旅客體驗南投最深度的玩法、品嚐在地的美食，還能為環境永續出一份力。

傅桂霖表示，2024跟著蝴蝶去旅行以「走路減碳」、「低碳好食」、「零碳排體驗」3大主題，推出11條永續旅遊路線，以步行取代車行，跟著導覽人員漫步深度體驗低碳慢遊；春季親子郊遊派對，帶著媽媽跟著蝴蝶去旅行；季節限定，蝴蝶生態小旅行；還有搭台灣好行來日月潭，體驗電輔車農遊趣等多種低碳旅遊行程。

此外，更與返鄉青年合作，將蝴蝶食草與蜜源植物融入美食當中，結合埔里在地優良食材埔里筊白筍、大坪頂百香果、食用花卉及有機紅茶養殖的紅玉雞等在地低碳食材，搭配埔里鯉魚潭淤泥製作的潭心燒蝴蝶餐盤，在台灣的心臟、埔里的高空草原，打造綠色低碳花蝶盛宴，將南投味道透過美食傳遞，用味蕾跟著蝴蝶去旅行。

日月潭國家風景區管理處長簡慶發表示，埔里虎頭山視野遼闊可俯瞰埔里盆地美麗景色，也是飛行傘運動勝地，山下則是台灣地理中心碑，因此處是台灣地理的中心位置又有「台灣之心」的美名，3年前納入日月潭國家風景區範圍，日月潭管理處積極投入相關硬體建設，包括虎頭山至鯉魚潭登山步道、虎頭山停車場與公廁及地理中心碑山頂觀景平台建設。

今年再投入建置山下的多功能旅遊資訊站，連同停車場與周邊環境整頓，提供遊客更優質遊憩服務，同時也會配合埔里鎮公所的特色，打造專屬的賣場來吸引遊客。

埔里鎮長廖志城表示，南投縣埔里鎮位於台灣正中心，而有「台灣之心」美名，埔里地理中心碑更是熱門的旅遊景點之一，目前正與日管處討論規劃在山下的遊客服務中心建置埔里商品專賣店，將埔里的好物產呈現給遊客，帶動地方觀光。

2024跟著蝴蝶去旅行以「淨零綠悠遊」為主題推出永續旅遊五部曲，第一部曲「蝴蝶之旅免費遊」5月10日至5月11日草地派對市集，現場免費報名參加蝴蝶之旅，可以認識蜜源植物、蝴蝶五大科、拼圖遊戲，還有拓印DIY，每梯只有10名額！

第二部曲「愛媽媽久久，低碳野餐組$99」5月11日限定，低碳點心盒、香草槌DIY及市集50元抵用券只要99元，提供採用埔里在地食材製作的低碳點心盒，帶著媽媽一起來台灣之心虎嘯山嵐草地野餐！

第三部曲「季節限定蝴蝶半日遊特價$299」，季節限定蝴蝶生態小旅行—蜜源食農育蝶活動，包含生態導覽、認識蝴蝶、杯墊壓拓體驗及蝴蝶風便當，原價每人600元，限時優惠每人只要299元！