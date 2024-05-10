《科技》高通台灣創新競賽 聚焦AI PC、邊緣AI雙亮點

【時報記者王逸芯台北報導】高通今(10)日公布2024年「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge,QITC）入圍團隊名單。今年度QITC著重聚焦在AI領域，最終會從眾多參賽者中遴選出10支優秀的新創團隊，積極的將AI導入裝置上機器學習、智慧製造、物聯網、生物科技、智慧醫療與太空科技等多元垂直應用場域，充分展現台灣新創的雄厚實力與旺盛企圖心；促進台灣資通訊產業及新創生態系的蓬勃發展指日可待。

AI正改變著企業營運和消費者的生活模式，邁入第六屆的QITC以最先進的AI PC及邊緣AI技術，邀請台灣新創生態系運用高通各式平台提出PC運算及IoT應用的AI創新解決方案。本次10支入圍團隊皆可獲得1萬美元的入圍獎金，並參加由高通技術公司贊助的育成計畫，在為期6個月的育成期間，將獲得技術支援、商業輔導、智財權培訓及現金補助，更有機會加入高通全球商用生態系、共同開展國際市場龐大商機。本年度決賽預計在年底舉行，屆時將從這10支入選隊伍中遴選出一支優勝以及兩支優選的團隊，並頒發總計高達30萬美元的決賽總獎金。

AI PC是今年徵選重點之一，高通預期自2024年開始迎來變革性的周期，為PC市場帶來創新機遇、重塑企業與消費者的運算體驗。本屆徵選的另一項重點為邊緣AI，高通憑藉超過15年在AI領域的研發與經驗，協助開發者快速打造裝置上AI應用，並提供包括注入高效能AI的新一代Snapdragon 8 Gen 3行動平台、專為效能密集型物聯網應用所打造的高通QCS8550及QCS6490處理器等解決方案。今年初全新推出的Qualcomm AI Hub更為開發者實現裝置上AI應用大規模商業化的途徑，提供約100個優化的AI模型。透過高通全面的解決方案與邊緣AI處理、創新能源效率、超清晰的影片和5G連網能力等領先技術的強力支持下，台灣新創團隊實現高效能應用、掌握全球AI市場已經指日可待。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，作為裝置上AI的領導者，高通重視邊緣運算發展、不斷優化運算技術與平台，來支持在邊緣裝置上執行複雜和快速的運算功能。生成式AI已經落實在處理器，下一步將是使用場景和應用的發展。非常高興從這屆入圍團隊中看到許多讓人讚嘆的提案，不僅專業領域涵蓋企業端軟體服務、智慧製造、智慧零售等，關注層面更從業務營運橫跨到個人心理輔導、應用場域也從日常飲食直達太空感知技術；其中展現的創意、實力與競爭力令人印象深刻，為QITC開展全新高度。