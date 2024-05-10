《半導體》家登Q1獲利同期次高 今年營運拚季季揚

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓傳載解決方案廠家登(3680)董事會通過2024年首季財報，雖受併購、擴廠、研發費用增加影響，稅後淨利降至2.11億元，仍創同期次高，每股盈餘（EPS）2.24元。隨著4月營收登上近13季高、改寫歷史第三高，公司對全年營運可望季季高展望不變。

家登2024年首季合併營收14.2億元，季增7.42％、年減1.43％，創歷史次高。惟營業利益2.3億元，季減19.71％、年減達46.98％，仍創同期第三高。在業外顯著轉盈挹注下，歸屬母公司稅後淨利2.11億元，季減16.37％、年減37.05％，仍創同期次高，每股盈餘2.24元。

觀察家登本業首季「雙率」表現，毛利率、營益率「雙降」至44.02％、16.22％，均為近3年同期低。家登說明，首季聚焦晶圓載具出貨，產品組合調整導致毛利率變動，加上集團併購及擴廠銷關費用增加、進攻先進製程載具的研發送用費用增加，導致營益率下滑。

不過，家登指出，大中華地區的成長力道強勁，晶圓載具已成為公司營收成長第二股強大動能，為確保供應鏈穩定並提高服務效能，家登布局昆山廠及重慶協力廠在地服務客戶，加速開出晶圓載具產能。

雖然短期因相關費用增加，導致獲利表現短期受影響，但家登表示，公司全球客戶晶圓載具需求量大幅提高，市占率不斷攀升，伴隨中國大陸晶圓代工廠客戶因應電動車、AI及手機在地化需求不斷擴廠，擴張團隊規模有助未來長遠發展。

家登表示，公司已成為大中華客戶載具首選，目前昆山廠各產品線逐步穩定量產，晶圓及光罩載具產能快速提升，重慶協力廠亦在4月23日開幕，目前積極進行光罩暨晶圓載具技轉，中國大陸在地雙廠合作積極備貨，未來共同支持大中華地區所有訂單需求。

受惠晶圓及光罩載具需求暢旺，家登4月自結合併營收5.3億元，月增8.74％、年增達76.22％，為近13季高，亦創同期新高、歷史第三高。累計前4月合併營收19.47億元、年增達12.02％，續創同期新高。

家登表示，今年大客戶3奈米製程進度快速推進，先進製程系列產品能見度高，家登極紫外光（EUV）相關產品線營運發展可期，全年度光罩載具展望不變。隨著先進製程晶圓載具在國內及大中華市場雙管齊下、全球新客戶持續進行評估，公司出貨量及良率同步攀升。

整體而言，儘管受產品組合及併購、擴產、研發費用影響，家登首季獲利表現有所下滑，但光罩載具系列伴隨全球客戶先進製程推進引領發展，晶圓載具出貨量及良率同步提升，公司對全年展望維持季季高樂觀看法不變，看好營運表現將再創新高。