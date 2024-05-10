竹北五岔路口尖峰時段塞爆 議員提「圓環」盼紓解車流

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竹北市雍塞路口之一的五岔路口，銜接縣政二路、環北路，鄰近水瀧重劃區和台元科技園區，交通流量非常大，每到尖峰時刻塞車嚴重，現階段採號誌調控仍未能解決問題，縣議員歐陽霆現地實測後，建議改用圓環方式紓解車流，另外也建議舊市區的車道應瘦身改善，創造更安全的行人和停車空間。

五岔路口每逢尖峰時刻必塞無疑，造成民怨，歐陽霆他表示自己研究過國外以及其他縣市案例，甚至他實際拿滾輪現地測量，認為用圓環取代現在的號誌管控，邀可有效讓車潮持續流動。

歐陽霆表示，平均一個路口通行36秒，加上其他4個方向來車，就算號誌控管，車流還沒被消化就又變成紅燈，如此往復造成回堵，顯示號誌沒辦法解決塞車問題。歐陽霆表示，圓環的好處在於，不需要號誌管控，車流可以隨時不斷的消化，對於現在極度壅塞的路口，或許是一個可以嘗試的方法。

縣長楊文科回應，中正東路五叉路口改善計畫，是新竹縣府與竹北市公所多年來想辦法解決的問題，之前提出過槽化路口擴大，同時建議做外環道，但外環道計畫經過縣府會勘後，發現拆遷民房很多，導致計畫中止，至於歐陽霆提出的圓環是創新想法，會請交旅處、工務處研討。

歐陽霆另外針對竹北市中正東路進行車道瘦身的改善提出意見，認為應參照台中市在逢甲夜市的方式。歐陽霆直言，中正東路的複雜性和車流量都沒有逢甲夜市來得大，只要縣政府有心要推動，絕對可以創造更安全的交通環境。楊文科則表示，現有竹北市道路路寬縮減，留出人行步道，這作法很正確，但也要謹慎思考可行性，跟實際上是否提供便利使用，會來研究。