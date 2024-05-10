《半導體》台積電4月營收雙位數雙升 2360.21億元衝次高

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2303)公布2024年4月自結合併營收2360.21億元，較3月1952.1億元成長達20.9％、較去年同期1478.99億元成長達59.6％，改寫歷史次高。累計前4月合併營收8286.65億元，較去年同期6565.32億元成長達26.2％，續創同期新高。

台積電法說時預期，第二季合併營收將升至196～204億美元，在平均匯率32.3元假設下，毛利率估51～53％、營益率估40～42％。以中位數推算，合併營收將創6460億元新高，季增9％、年增達34.4％，但毛利率52％、營益率41％則分為近11季、近3年低。

台積電財務長暨發言人黃仁昭指出，第二季受惠高速運算（HPC）等應用對3奈米、5奈米需求持續強勁，抵銷智慧手機需求季節性影響。毛利率展望看降，主要考量0403東部強震及電費調漲影響，預估分別影響0.5個百分點、0.7～0.8個百分點。

台積電總裁魏哲家指出，總體經濟和地緣政治的不確定性仍在，可能進一步影響消費者信心和終端市場需求，預期2024年不含記憶體的整體半導體市場復甦將更和緩漸進，展望由成長逾10％下修至約10％，晶圓代工業則自20％下修至14～19％。

不過，魏哲家表示，受惠公司技術領先及客戶群廣泛，台積電仍認為今年將是健康成長的一年，預期業績將逐季成長，維持全年美元營收成長21～26％（low-to-mid-twenties）預期不變，表現將優於產業平均。黃仁昭指出，今年資本支出維持280～320億元規模不變。

綜合多家外資觀點，認為台積電法說釋出的整體訊息及展望大致符合預期，對人工智慧（AI）、2奈米N2製程和售價展望則看似樂觀，整體仍看好台積電後市，維持「買進」及「加碼」評等，目標價區間則自850～975元略為調升為860～975元。

而美系外資近日出具最新報告，認為各家科技巨擘加速開發Arm架構的自家處理器（CPU）及WoA（Windows on Arm）AI PC的普及，將使台積電取得更高的CPU代工市占率，成為未來營運成長主動能，維持「加碼」評等、目標價自860元調升至928元。