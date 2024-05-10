《資服股》緯軟Q1營收獲利齊寫同期高 每股盈餘1.85元

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【時報記者莊丙農台北報導】緯軟(4953)公布第1季財報，第1季合併營收24.19億元，年增17.7％；毛利率17.5％；營業利益為1.43億元，年增6.3％，營益率5.9％；稅後淨利為1.34億元，年增8.7％，每股盈餘1.85元。營收及獲利均創歷年同期新高。

今年第1季在互聯網需求強勁的成長力道支撐下，營收維持雙位數年增，但毛利率也因營收產業比重變化以及第1季工作天數縮減而下滑，然受惠於規模經濟效益，營業利益及稅後淨利仍持續成長，與營收同創歷史同期新高。EPS則因去年現金增資擴大股本影響，稀釋至1.85元，與去年同期持平。

此外，公司4月合併營收為8.53億元，月增3.1％，年增19.7％，暌違3個月再度寫下單月歷史新高；前4月累計合併營收為32.71億元，年增18.2％，亦為同期新高。

展望後市，因AI大模型技術及應用加速發展，相關需求持續增長，互聯網產業仍將扮演主要成長動能。面對智慧汽車產業市場波動，本公司將聚焦優質客戶，穩健發展。整體而言，首季營運築底，後市動能正向，全年營收表現將優於去年。

日前台灣證券交易所和櫃買中心的第十屆公司治理評鑑結果出爐，緯軟四度進入公司治理評鑑上櫃公司排名前5％，並連續兩年於市值50億元以上至100億元類別之上市櫃公司中名列前5％，在兩個重要指標上皆取得卓越成績。

第十屆公司治理評鑑綜合評核「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」和「推動永續發展」等四大構面，此次公司治理評鑑涵蓋952家上市公司和754家上櫃公司，總計1,706家企業受評。其中得分前5％的企業共有86家，包括48家上市公司和38家上櫃公司。緯軟位居前5％區段，取得了這項評鑑的最高榮耀。