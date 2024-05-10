台南稻熱病噴6次藥都無效 農民盼氣候變遷納天災補助

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一期稻作即將收成，台南市今年又陸續傳出穗稻熱病，後壁區農會10日反應農民心聲，今年受冷熱交替溫差大影響，平均2成穗稻出現「空包彈」，噴了6次藥都無法解決，除要求政府落實取樣以獲取水稻保險理賠，更盼將氣候變遷因素納入天然災害補助，台南市農業局將請農改場、農糧署專家評估後決定。

台灣稻熱病問題2022年取消天然災害補助，轉由水稻保險理賠，但近年來每年都有農民發現水稻出現稻熱病，認為是極端氣候造成冷熱交替，引發病情。過去每期只要噴2次藥預防，今年噴了6次都無法解決。

台南市今年1期稻作5月底、6月初就要收成，繼新市區9日傳出稻熱病，台南水稻面積最大（約3300公頃）的後壁區10日也傳出受稻熱病影響，平均2成稻穗乾枯，變「空包彈」，農民反應過去噴藥2次就可除病，今年甚至噴藥6次都無法解決。

後壁區農會與公所10日派員會勘，發現染病的稻作中，以台南11號最為嚴重，盼農糧署改良品種提供農民種植。

不過農改場與農糧署專家研究稻熱病，發現大多為農民施肥、病蟲害的管理問題，往年大多排除受氣候影響，農民只好轉循水稻保險理賠求助。

農民與政府對此病是因氣候或管理引起各有看法，影響農作物的補助資格。水稻保險理賠關鍵在地方區公所取樣過程是否公平，農民盼落實取樣標準流程。另外不要只將大規模暴雨、颱風才納入天然災害補助辦法，在近年極端氣候加劇下，應該將氣候變遷因素也納入補償。

台南市農業局表示，將找農糧署與農改場專家評估後決定。