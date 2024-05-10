補繪標線要等3個月遭批牛步 台中交通局回應了

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台中市台74線草湖交流道高架橋下右轉草堤路，部分路段因重舖AC路面未補繪標線，民眾擔心誤導車輛逆向闖入，卻在反映後3個月才完工，台中市議員張芬郁10日批，交通設計不以安全為首重，卻是開罰績效擺第一；交通局說，因派工問題無法立即補繪，有先在該路口加設禁止禁入標誌提醒。

張芬郁表示，台74線大里草湖交流道去年10月通車後，沿74號橋下右轉草堤路是進入大里的替代道路，但草堤路原本雙線道的標線因重舖AC路面而消失，再往前行駛近百公尺，草堤路會變成逆向的單行道。若夜晚視線不佳或不熟悉路況的駕駛人未靠右行駛大峰路，也未注意草堤路禁止進入的標誌，可能會逆向誤闖，相當危險。

林姓居民2月也向張芬郁陳情，愈來愈多外來車輛利用草堤路往返交流道，晚上運動時曾看見車輛從台74號高架橋下右轉草堤路後，直接衝往逆向的草堤路，靠近發現變逆向的單行道再緊急偏右往大峰路，讓他為駕駛捏把冷汗。

張芬郁接獲陳情後，連繫交通局、建設局和水利署第三河川分署會勘，建設局確認該路段是編號「區道中107線」非三河署管轄的水防道路，可設置道路標線及號誌，交通局也同意補繪，未料一等就是3個月，直到7日議會開議期間才趕緊完成。

張芬郁批，去年全市開出268萬件交通違規罰單，罰緩43億2529萬，然市民反映改善交通安全設施卻緩如牛步。她並指出，大里環河路、環中路慢車道筆直又寬敞，速限只40公里，派出所經常架設拍照取締，把用路人當提款機，也讓民眾感受不到交通設計以安全為重，而是為了開罰單衝業績，應檢討速限。

建設局指表示，大峰路、草堤路至西湖路是「區道中107線」，屬建設局管轄的道路範圍，因過去辦理水防道路接管手續時登錄不全，才發生三河署也認定該路段仍是水防道路，目前已區分清楚；交通局則表示，因派工問題無法立即完成標線補繪，有先在該路口加設禁止禁入標誌，提醒用路人不要誤入單行道。