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軟銀與Naver談判 要拿Line控制權

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日本電信營運商軟銀(SoftBank)執行長宮川純一(Junichi Miyakawa)在週四表示，該公司正與南韓的Naver進行談判，討論LY公司的控制權。LY是廣受歡迎的通訊軟體Line的經營公司。

Naver曾在上週指出，日本政府去年就一起資料外洩事件祭出了「非常不尋常」的行政指示，要求Naver降低對LY集團的控制權。LY是由軟銀和Naver成立的一家合資公司，雙方共同持有多數股權。

LY在去年11月承認，第三方透過Naver的雲端系統，未經授權存取了公司系統，導致超過30萬名Line用戶和其他人的個人資料遭到外洩。

儘管日本總務省對該事件的指示意見沒有明確提及拋售，但總務省確實指示LY，審查具有顯著資本控制關係的外包公司，其中並提到Naver。

軟銀也說，為了回應日本官方指示意見，LY也將終止與Naver的外包關係。

南韓政府則在上個月表示，正與Naver磋商，認為不應針對韓國企業採取歧視性措施。自2019年以來，日韓歷史上的緊張關係，導致雙方出現貿易爭端。

目前兩邊的政府正在試圖修補關係。日本於2023年3月取消了對韓國高科技材料的出口管制。在上個月，韓國工業部長與日本工業部長進行6年以來首次會晤。

Line在日本有超過9500萬名月活躍用戶，另外在泰國、台灣和印尼也有8300萬名用戶。LY在周四的市值約在177.7億美元。

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