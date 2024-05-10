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LGBT舞台劇輸出日本 林孟寰新作《同棲時間》回台開演

  • 中時即時 李怡芸
日本多棲演員岡本孝（右）與台灣演員徐浩忠從LGBT的情感流動中反映台日關係。（三點水製藝文化提供／李怡芸台北傳真）
日本多棲演員岡本孝（右）與台灣演員徐浩忠從LGBT的情感流動中反映台日關係。（三點水製藝文化提供／李怡芸台北傳真）

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曾以《通靈少女》入圍電視金鐘獎迷你劇集最佳編劇的林孟寰，舞台劇新作《同棲時間》找來日籍演員岡本孝擔綱，詮釋掙扎於社會與內心真實渴望的交織情感流動。

《同棲時間》由三點水製藝文化攜手編劇林孟寰、導演王靖惇共同打造，並特別邀請日籍演員岡本孝、台籍徐浩忠和鮑奕安三位跨國卡司精彩演出。這是三點水製藝文化首次推出LGBT劇作，挑戰當代社會同志議題。

劇情描述一對同志情侶在意外之下，發現彼此竟是同父異母的台日跨國兄弟，一同整理父親遺物時，又加入了房東乾女兒的跨性別角色，三人在愛情、家庭和自我認同的複雜議題上苦苦掙扎。作品也映射出台日歷史上的情感交錯和政治糾葛，觸動觀眾對於個人身份和社會議題的思考。

《同棲時間》曾於2018年在日本東京、2023年遠赴馬來西亞演出，是台灣當代同志戲劇少數輸出海外的案例。2024年回到劇本原生地台灣演出，林孟寰說明，劇作寫成的背景是台灣同婚上路之前，在首演後迎來同婚正式通過，實際經歷社會氛圍改換的台灣觀眾，勢必將對劇本所呈現的情感掙扎更有同感。

岡本孝是日本大阪人，擁有電影、電視劇、舞台劇演員與攝影師身份，在參與演出的台劇《商魂》中，飾演田中千繪的前夫－反派角色福山，如今轉身在《同棲時間》裡，詮釋即便知道自己徘徊於通往深淵之路，仍掙扎於社會與內心真實渴望的哥哥一角。

台北藝術大學戲劇系畢業後，活耀於劇場及影像演出的徐浩忠，則飾演劇中弟弟的角色，他認為詮釋這角色愛人的方式很特別，弟弟以很極端的方式面對問題，但也很勇敢地接受這些選擇帶來的結果。

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