《觀光股》Q1獲利登次高 亞洲藏壽司強彈

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【時報記者林資傑台北報導】迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)股價今年一路走跌，4月中下探96.5元的逾1年半低點，近期於100～102元低檔盤整。受惠2024年首季營運轉佳、獲利創歷史次高，今日開高後放量飆升9.05％至108.5元、創近1月高價，終場上漲6.03％、收於105.5元，領漲觀光類股。

亞洲藏壽司董事會9日通過2023年盈餘分派案，決議擬配發每股現金股利1.5元，維持去年新高水準，盈餘配發率自28.79％升至33.04％，以9日收盤價99.5元計算，現金殖利率約1.51％。公司將於6月27日召開股東常會。

亞洲藏壽司2023年合併營收50.29億元、年增達30.71％，連8年創高。不過，營業利益2.98億元、年減7.38％，仍創歷史次高。儘管業外虧損擴大創低，稅後淨利2.12億元、年減11.97％，每股盈餘4.54元，仍雙創歷史次高。

亞洲藏壽司去年在持續展店帶動下，使營收規模持續擴大，惟食材、人力等成本上漲，且進軍中國大陸初期費用較高、當地營運亦受總體經濟影響，使整體獲利表現下滑。觀察本業獲利「雙率」表現，毛利率、營益率39.85％、5.94％，低於前年41.81％、8.38％。

亞洲藏壽司董事會9日亦通過2024年首季財報，合併營收創14.33億元新高，季增16.28％、年增達20.85％，營業利益1.26億元，季增達4.35倍、年增8.26％，稅後淨利0.94億元，季增達近12.24倍、年增8.46％，每股盈餘2.02元，均創僅次於2022年第三季的歷史次高。

亞洲藏壽司受惠展店效益帶動規模經濟擴大，2024年首季營運表現顯著提升。觀察本業獲利「雙率」表現，毛利率41.27％、營益率8.83％，雖低於去年同期41.54％、9.85％，但顯著優於去年第四季37.59％、1.92％，雙雙自近9季低回升至近1年高。