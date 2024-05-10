《盤後解析》航運股上演吸金大法 台股周線連3紅

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【時報記者王逸芯台北報導】台股今(10)日開高震盪壓低後，午盤指數再度拉高，航運股在貨櫃三雄的爆量大漲，萬海、陽明收在漲停，航運股成交比重衝破逾2成大關，金融股同樣獲多方青睞。終場收漲148.07點、報在20708.84點、成交量為4343.36億元；台股周線連3紅、本周指數漲378點。台股目前在電子、金融、傳產健康輪動下，指數在高檔震盪，但守在所有均線之上，日KD指標在80之上鈍化，MACD指標柱狀體在零軸上，技術面呈現多頭趨勢不變。

台股資今流入傳產股，電子權值股多陷入震盪，台積電(2330)開高震盪，午盤後漲幅擴大，終場收漲0.75%、報在802元；聯發科(2454)整場多震盪於平盤附近，力守季線大關，終場收在平盤1095元；鴻海(2317)早盤後股價翻黑，陷入震盪，終場收跌0.59%、報在169.5元；聯電(2303)午盤後拉高翻紅，終場收漲0.58%、報在52.2元。

航運股今日領銜揚帆，貨櫃三雄搶鏡，萬海(2615)第一季每股盈餘1.65元，較去年同期轉虧為盈，一掃營運陰霾，不僅如此，市場也傳出運價漲價，國外貨櫃船股價大漲，激勵萬海早盤攻上漲停，帶動陽明(2609)其後也攻上漲停，最終也以漲停作收，長榮(2603)盤中一度漲停，終場收漲9%，其中，陽明更登上台股成交量之冠。航空雙雄華航開高走高，華航(2610)大漲逾7%，成交量居台股成交量第二名，長榮航(2618)漲幅也逾4.7%，除此之外，台驊投控(2636)、中櫃(2613)也攻上漲停。

台股資金快速輪動，傳產股上演吸金大法，除航運外，隨著7月巴黎奧運逼近，概念股已悄然發動攻勢，今日有復盛應用(6670)帶量觸頂登歷史高點，收漲逾8%，還有拓凱(4536)、柏文(8462)、喬山(1736)、寶成(9904)、美利達(9914)、巨大(9921)等強勢大漲，另外，紡織股台南(1473)、強盛(1463)漲停作收。

金融股今有國泰金(2882)大漲逾7%領軍，近期話題不斷的京城銀(2809)亦上漲逾6%，群益證(6005)、華南金(2880)、國票金(2890)漲幅也超過4%。

分析師表示，聯準會雖然宣布維持利率不變，但美國4月非農數據降溫，讓市場重燃今年降息二次之預期，美國10年公債殖利率也回落至4.5%以下，有利股市評價回升。近期台股在類股輪動下緩步盤堅，指數站穩所有均線之上，技術面維持多頭架構不變，隨著台股第一季財報密集公布，多數企業繳出亮眼之第一季成績，預期台股520前將有望挑戰20800點以上。操作上，建議聚焦半導體先進製程、AI相關供應鏈、科技新品發布概念、觀光航運、金融保險、高殖利率個股等族群為主。

以下周來說，美國第一季重量級企業財報密集公布，市場預估第一季美國企業獲利年增加6.5%，較上周上修1.7個百分點，隨後逐季震盪走高。經濟數據部分，下周將陸續公布美國4月物價、零售銷售，中國4月固定投資、零售銷售，留意美中內需牽動全球經濟復甦力道。