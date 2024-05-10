《生醫股》亨泰光4月營收創同期高 首季ESP2.05元

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台灣第一大硬式隱形眼鏡業者亨泰光(6747)4月合併營收達新台幣6141萬元，創歷年同期新高，年增18.72%，主要受惠學齡兒童及青少年視光檢查及驗配OK鏡延續到清明假期，以及中國大陸銷售業績持續回溫。

亨泰光4月合併營收創歷年同期新高，主要在於公司拓展台灣及中國大陸診所通路有成，今年學齡兒童及青少年視光檢查及驗配OK鏡熱潮，從寒假期間延續至清明連假，4月份台灣與中國大陸地區銷售額分別較去年同期成長約24%與8%，由於近視管理產品屬於剛性需求，預估隨公司OK鏡市占率持續提升，銷售業績可望維持穩健的成長態勢。

亨泰光第一季合併營收為新台幣1億9013萬元，與去年同期持平，稅後淨利4903萬元，年減少8%，每股盈餘(EPS)2.05元，主要係公司於第一季隱形眼鏡護理產品出貨比重增加，以及公司隨S.T.O.P.多國多中心近視防控臨床試驗的研發進度，逐季發生相關研發費用。

亨泰光指出，首季營收因前2月受隱形眼鏡護理品代工廠及原廠產能吃緊，部分產品訂單遞延至3月份出貨，第一季合併營收與去年同期持平。目前隱形眼鏡相關護理產品供貨狀況均恢復正常，以目前訂單及銷售狀況來看，第二季營運可望維持雙位數以上的年成長率。

亨泰光表示，今年第一季營業費用率較去年增加約21個百分點，其中研發費用較去年同期增加約53%，主要在於公司積極展開時空位移近視管理光學設計Spatio-Temporal-Optical-Phase(簡稱S.T.O.P.)，多國多中心臨床試驗計畫，未來可望將近視管理技術應用在日拋軟式隱形眼鏡上，公司目前同時在中國大陸、西班牙、印度、台灣等地收案，進行各項臨床試驗，目標將於2027年將自有近視管理產品，從目前以亞洲市場為主的夜戴型角膜塑型硬式隱形眼鏡(簡稱：OK鏡)，拓展至涵蓋全球的日拋型近視管理軟式隱形眼鏡市場。

亨泰光進一步表示，公司第一季處份望隼科技(4771)50萬股，處分利益超過新台幣1.5億元，以目前公司股本進行換算相當於每股獲利(EPS)貢獻達約6.38元。唯本次處分利益屬於出售其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，並不會列在當期損益，而將納入全年可分配盈餘項目中，預期公司明年可發放之現金股利有望調高。