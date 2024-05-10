《科技》蘋果新款iPad引領AI智慧革命 WWDC 2024有看頭

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【時報記者任珮云台北報導】近日，蘋果於春季新品發表會上推出了專為AI晶片設計的全新iPad，為即將於6月舉行的WWDC 2024開發者大會帶來了無比期待。據保德信指出，蘋果今年將重點打造的iOS 18將融合更多AI人工智慧新功能，並實現邊緣AI運用，彰顯出無論是安卓還是iOS陣營都在積極投入AI智慧型手機市場的決心。

PGIM Jennison美國成長基金的產品經理彭子芸表示，邊緣AI的興起不僅大幅改善了AI反應速度和隱私問題，而且無需連接到雲端伺服器進行運算。在這次的新品發表會上，蘋果首先推出了搭載AI功能的iPad，隨後在即將到來的WWDC 2024上將進一步揭示更多AI大型語言模型相關的開發細節，讓市場充滿期待。

彭子芸進一步分析指出，根據研調機構的初步估計，2023年全球生成式AI智慧型手機市場佔比僅為4%，預計到2024年，AI手機的出貨量將翻倍增長至破億，整體市場佔有率將上升至8%。而到2027年，預計市場滲透率將快速增長至40%，單年出貨量將超過5億支，顯示AI手機市場將成為下一波智慧型手機銷售的重要驅動力。除了AI手機外，由AI PC帶動的換機潮也成為了下半年市場的焦點。

彭子芸強調，在AI軟體應用的普及率快速提升的背景下，AI PC已成為企業爭奪的另一個重要市場。研調機構預計，截至今年底，全球AI PC的滲透率有望達到近20%，並且最快在3年內將大幅提升至整體電腦市場的60%。

對於眼下投資環境的利好，彭子芸認為，生成AI所帶來的硬體和原物料供應鏈需求正在受到熱捧。在目前正面的經濟發展背景下，企業的估值和財務狀況都有所提高，因此對未來3年持續放大獲利潛力的機會充滿信心。此外，過去被視為逆風的利率環境也將轉向成為順風動能，為投資環境提供助力。建議投資者關注相關成長性高的產業供應鏈，把握由AI帶來的多頭機遇。