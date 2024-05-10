《觀光股》雲品Q1業內外皆美 營收、獲利齊登峰

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【時報記者林資傑台北報導】雲朗觀光集團旗下雲品(2748)董事會通過2024年首季財報，受惠業內外獲利皆美，合併營收7.43億元、稅後淨利1.43億元齊創新高，每股盈餘（EPS）1.35元則創次高。展望後市，集團將持續拓增委託經營據點，並積極規畫成立新品牌，以多角化方式增加獲利成長動能。

雲品2024年首季合併營收7.43億元，季增3.24％、年增達19.3％，連2季改寫新高。營業利益1.46億元，季增8.68％、年增達39.38％，改寫歷史次高。配合業外顯著轉盈助攻，稅後淨利亦創1.43億元新高，季增達43.56％、年增達72.09％，每股盈餘1.35元則創次高。

雲品透過「君品Collection」積極推展委託經營事業，透過賺取專業管理財，強化獲利能力與分散風險，目前已有8處營運中，另外6處正緊鑼密鼓籌備與興建。隨著新據點陸續開出，透過人力相互支援、聯合接單推廣銷售效益顯現，對雲品的獲利能力提升帶來正面挹注。

觀察雲品首季本業獲利「雙率」表現，毛利率36.46％雖略低於去年第四季37.91％、仍優於去年同期34.81％，改寫同期新高。營益率「雙升」至19.74％，為近7年同期高。而業外收益達0.32億元，自上季谷底強彈改寫次高，同步助攻稅後淨利創高。

雲品亦公布4月自結合併營收1.56億元，月減達25.92％、年減2.7％，為近10月低，主因0403花蓮強震，使台北君品館內「頤宮」短暫停業數日進行檢查評估所致。不過，累計前4月合併營收8.99億元、仍年增達14.78％，續創同期新高。

展望後市，隨著日本黃金周假期、國際航班增加的利多商機，雲品看好可望帶動住房表現。而5月母親節餐飲活動則助攻餐飲宴席聚餐商機，君品館內新開出西西里牛排餐酒館創造餐飲議題，有望有效增加來客數，挹注第二季營運動能。

雲品表示，台北君品館內的「Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia」西西里牛排餐酒館開幕後訂位已達6月底，母親節當周訂位達95％，「雅意Artbrosia」則邀請連續27年蟬聯米其林星級餐廳的主廚來台客座，目前訂位已達85％，將對5月餐飲營收有所助益。

而雲品旗下「君品Collection」目前已有14處委託經營據點，5月新簽「台東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」2處新案，尚有新北烏來溫泉別墅「蘇卡利．漫活」、杭州雲品酒店、台南「宜樂安平」及南投埔里福興溫泉旅宿等6處籌備中。

雲品表示，今年將持續拓增委託經營據點，並積極規畫成立新品牌，以多角化方式增加未來獲利成長動能。隨著委託經營據點陸續投入，盼可維持營運動能，使住房與餐飲業績同步穩健成長。