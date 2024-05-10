《半導體》天鈺Q1每股賺3.17元 董座：景氣尚未回溫、拚Q2優於Q1

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【時報記者王逸芯台北報導】天鈺(4961)今(10)日舉辦法人說明會，第一季稅後淨利季減少26.57%、年增加3%，每股淨利3.17元。展望後續，董事長林永杰表示，目前景氣確實尚未回來，但預計第二季會比第一季好，但下半年目前仍看不清楚。

天鈺第一季合併營收37.22億元，季減少1.18%、年減少5.43%；稅後淨利4.49億元，季減少26.57%、年增加3%；每股淨利3.17元。單季毛利率29.93%，季減少3.85個百分點、年減少0.05個百分點；營業利益率19.64%，季增加1.29個百分點、 年增加1.64個百分點。天鈺第一季毛利率下滑主要是因小尺寸客戶價量下調所致，但大尺寸仍有急單貢獻。

截至第一季為止，天鈺庫存絕對金額增加15.42%，主要是為了後續的營運動能做準備。

董事長林永杰表示，現階段景氣確實尚未回來，惟第二季天鈺營收應該會相較第一季成長，下半年展望目前真的還看不到，目前訂單能見度也僅有一季多一點，但下半年應該有機會比上半年好。

就產品線來看，林永杰表示，TV能見度算高、至少有到第二季；NB(筆記型電腦)則下半年有機會復甦；另外，ESL產品在四色產品滲透率持續成長下，相信下半年有不錯成長，彩色電子書在市場接受度漸漸提升下，後續也將持續成長。整體來說，還是希望景氣需求可以快速恢復，在半導體產能豐沛下，可以多開發新產品。