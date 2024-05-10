健康產業挺進印尼 臺灣形象展大秀軟硬實力

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由經濟部國際貿易署委託外貿協會辦理的印尼臺灣形象展，將於今（113）年5月16日至18日在雅加達會議中心（Jakarta Convention Center）登場，展中設置「臺灣健康生活館」，匯聚臺灣頂尖醫療集團，以及最新智慧醫療、樂活保健、輔具醫材等領域的業者，展現臺灣健康產業軟硬實力。

健康生活館共集結22家臺灣代表性的健康醫療業者，其中有多家醫療院所，共同前進印尼推廣特色醫療，包括衛福部「醫衛新南向」計畫中主責印尼的臺大醫院及亞東醫院、專精質子治療的林口長庚醫院、以細胞治療聞名的花蓮慈濟醫院、推動預防醫學的新光醫院及致力不孕症治療的禾馨宜蘊生殖中心。

智慧醫療方面則有專精AI醫學影像判讀的宏碁智醫、深耕手術導航領域的醫百科技、研發肺部影像判讀軟體的倍智醫電、專攻脊椎手術機器人輔助系統的炳碩生醫、研發遠距醫療平台的遠東醫電、提供智慧尿布的大心生技、提供全方位遠距醫療解決方案的神光晶片、專研高科技醫療紡織品的承大科技。其中宏碁智醫展出「AI輔助診斷糖尿病視網膜病變軟體」，可透過分析眼底圖得知視網膜病變病癥，有助節省診斷時間、提高判讀準確率。

樂活保健及輔具醫材業者也未缺席，如專職脊柱醫材的冠亞生技、中風輔具專家泳鈦國際、專精電刺激護具的米森國際、助聽器領導廠商元勛國際、可線上諮詢問診的星醫美學、供應植化素產品的英維公司、提供多元美容保健品的岑熙公司、專營高科技氫氣產品的富氫生技。其中泳鈦國際展出「iOpen中風復健機械手」，其高度個人化設計，可因應使用者張力及動作需求作變化，協助進行抓握訓練。

臺灣健康產業以頂尖的醫療科技及服務水準在全球享有盛名。本次參展商皆為臺灣指標性業者，將展出創新的醫療技術以及優質的高科技醫療器材。歡迎印尼健康產業相關業者於展覽期間前來「臺灣健康生活館」，與臺灣優質的業者交流，共創雙贏合作商機。