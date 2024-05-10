電腦及資訊服務業、專業技術服務業、租賃業 Q1營業額皆創新高

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經濟部統計處10日公布2024年首季電腦及資訊服務業、專業技術服務業、租賃業營業額，皆創下歷年同季新高。其中受惠於雲端服務、電腦軟硬體設備需求擴增以及遊戲平台業績攀升等因素，電腦及資訊服務業營業額創下1,421億元營業額，年增6.8％。

統計處指出，近年電腦軟硬體設備需求擴增，加以網路系統建置多元整合服務增加，帶動電腦程式設計業營業額為1,036億元，另遊戲平台業績攀升、代客處理處理電子資料交換及雲端服務需求增加，資訊服務業營業額達385億元。首季電腦及資訊服務業營業額為1,421億元，為歷年同季新高，年增6.8％。

專業技術服務業方面，首季營業額為945億元，為歷年同季新高，年增2.4％。其中因生產、財務管理、行銷顧問需求提升，管理顧問業297億元，年增4.2％。另外廣告及市場研究業440億元，年增1.5、專門設計業185億元，年增2.2％，攝影業24億元，年增0.4％，皆呈現正成長。

租賃業部分，首季營業額404億元，為歷年同季新高，年增10.6％，其中機械設備租賃業118億元，年增5.9％，主因營造及電機設備租用需求升溫所致；運輸工具租賃業267億元，年增11.4％，主因企業用戶長租業務穩定成長，加上業者推出多元化服務，吸引消費者租車所致。