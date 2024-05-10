《金融》全球供應鏈再平衡 新興市場崛起成為關鍵

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】面對地緣政治風險的不斷升高以及流行病和氣候變遷等事件的增加，全球供應鏈面臨著巨大的挑戰和風險。在這種情況下，重塑供應鏈勢在必行。根據瀚亞投資與PwC新加坡聯合發布的《重塑供應鏈關鍵因素：投資者的新機遇》報告，印度、墨西哥、東南亞、新興歐洲以及部分南美洲市場將從中受益，並加強其在全球供應鏈中的角色地位。

瀚亞投資與PwC新加坡聯合調查了來自北美、歐洲和亞洲地區的汽車、電子製造、製藥和醫療設備產業的150名企業高管，以了解他們對重塑供應鏈的看法。調查結果顯示，這些企業已將再平衡供應鏈視為2024年的三大業務重點之一。

隨著未來供應鏈的多元化，印度、東南亞、新興歐洲、墨西哥以及部分南美洲市場的重要性將不斷增強。特別是在印度製造業持續蓬勃發展的情況下，企業高管們特別看好印度在電子零組件、製藥和醫療設備等供應鏈中的角色。

瀚亞投資表示，雖然印度、墨西哥和新興歐洲等市場在全球供應鏈中的地位不斷提升，但由於這些市場在全球或區域股票市場指數中的權重較小，因此投資機會有限。然而，隨著全球供應鏈的再平衡，新興市場將迎來巨大的投資機會，投資者需要採取更有針對性的方法。

瀚亞投資（新加坡）執行長馬浩德·比爾·莫多納多表示，全球供應鏈的重新平衡為投資者帶來了千載難逢的機遇，投資者有望從目前較低的估值中受益。PwC新加坡國際增長業務合夥人西德哈塔·西爾卡爾表示，企業高管將再平衡供應鏈視為提高公司抵禦外部風險能力的重要途徑，並為主要市場帶來重要的增長機會。