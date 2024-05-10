《半導體》時隔2季又加碼！台積電Q1配息增至4元

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（10）日召開臨時董事會，通過2024年首季財報及盈餘分派案，決議將每股現金股利配發金額增至4元，時隔2季再度調升配息金額，盈餘配發率提升至45.98％。董事會並訂於9月12日除息交易、10月9日發放股利。

台積電2024年首季合併營收5296.44億元，季減5.26％、年增達16.52％，創同期新高、歷史第四高。營業利益2490.18億元，季減4.3％、年增7.69％，歸屬母公司稅後淨利2254.85億元，季減5.54％、年增8.94％，雙創同期新高、歷史第五高，每股盈餘（EPS）8.7元。

台積電自2019年改採季配息，當年首季決議配息2元、第二季起增至2.5元，2021年首季配息金額提升至2.75元，2023年首季增至3元、第三季即增至3.5元，此次2024年首季再將配息金額提升至4元，調升速度均明顯加快。

台積電財務長暨發言人黃仁昭去年股東會時表示，公司股利政策為可持續性，希望穩定逐步增加，在資本支出規模較大時偏向可持續性及穩定策略，在收成過去投資成果時則傾向逐步增加股利。未來在結構性需求驅動下，公司獲利可望持續成長，未來股利增加亦可期。

台積電首季配息基準日訂為9月18日，除息交易日為9月12日，於14～18日間停止普通股股票過戶，並於10月9日發放。美國存託憑證（ADR）除息交易日亦為9月12日，因應美國紐交所將證券交割期間由2個營業日縮短為1個營業日，配息基準日亦為9月12日。